Lutto nella sanità, morto il primario reggino Giuseppe Saverio Nucera

cronaca

Era originario di Reggio Calabria il dottor Giuseppe Saverio Nucera, primario di ostetricia e ginecologia all’ospedale di Busto Arsizio (Varese), scomparso ieri all’età di 51 anni. Laureatosi a Pavia e poi specializzatosi a Trieste, ha avuto esperienze nei centri di eccellenza italiani: l’ospedale Sacro Cuore-Don Calabria di Verona, l’Istituto Tumori di Roma e l’Università Cattolica di Roma.

Dal 2019 era direttore di struttura complessa di Ginecologia e Ostetricia presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valle Olona – Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio (VA), mentre dal 2003 al 2016 aveva svolto la propria professione presso l’ospedale cittadino di Reggio Emilia, ricoprendo il ruolo di Dirigente Medico di I livello (disciplina di Ginecologia e Ostetricia), e dal 2011 come responsabile del Centro Endometriosi.

Il dottore Nucera lascia la moglie, Francesca Lacaria di San Giovanni in Fiore, e una figlia.

“Purtroppo – scrive l’ASST Valle Olona sui social – dobbiamo dare una bruttissima notizia: ci ha lasciato il Dr. Giuseppe Nucera, Primario di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Busto Arsizio. Vogliamo ricordarlo con le sue parole che dimostrano quanto avesse a cuore la salute delle sue pazienti: “Sono una persona schiva, ma vi dico: non dovete mai avere paura e non sottovalutate mai i vostri sintomi: chiamate il nostro reparto, noi siamo sempre a disposizione anche telefonicamente. nella mia vita ho sempre cercato di essere un buon chirurgo”. E ci sei riuscito. Un sentito abbraccio da tutta l’ASST alla famiglia, ai tanti amici e colleghi”. “Il Presidente, i componenti del Consiglio direttivo e tutti i Volontari della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Associazione Provinciale di Varese – esprimono il loro cordoglio per la prematura perdita del Dott. Giuseppe Nucera primario ginecologo della Asst Valle Olona e manifestano la loro vicinanza al dolore della famiglia. Medico di apprezzato valore professionale ed umano, ha collaborato con questa Associazione con passione e motivazione. Il suo ricordo rimarrà nei nostri cuori”.