Maltempo, ancora sospesa la circolazione ferroviaria tra Fuscaldo e Cetraro

COSENZA Ancora disagi per i pendolari. A causa dei danni procurati dal maltempo che ha colpito la Calabria in questi giorni, in particolare la fascia tirrenica e cosentina, è ancora sospesa la circolazione dei treni tra Fuscaldo e Cetraro. Sono in corso gli interventi dei tecnici per risolvere i problemi che stanno creando disagi alla viabilità ferroviaria nella zona cosentina. Piogge intense e raffiche di vento hanno interessato la provincia di Cosenza negli ultimi giorni, causando allagamenti, frane e cadute di alberi.

