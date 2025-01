Silipo riconfermato segretario generale della Cisl Scuola Magna Grecia

dai sindacati

CATANZARO Alfredo Silipo è stato riconfermato Segretario Generale della Cisl Scuola Magna Grecia di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, al termine del IV Congresso territoriale dell’organizzazione sindacale dal tema “Diamo forma al futuro”, nel corso del quale è stato ribadito il ruolo centrale dell’istruzione come pilastro del rilancio sociale, economico e culturale del Paese. “Il congresso – ha detto Alfredo Silipo – ha rappresentato anche un’occasione per riflettere sui successi raggiunti e sulle sfide future del mondo della scuola. La presenza della Segretaria nazionale della CISL Scuola, Ivana Barbacci, testimonia l’attenzione riservata al nostro territorio e l’apprezzamento per i risultati conseguiti in questi quattro anni, tra cui spiccano l’aumento del tesseramento e il successo nelle ultime elezioni RSU che ci ha visto prevalere in tutte le province”. Il congresso, al quale hanno preso parte numerosi delegati, dirigenti sindacali e rappresentanti istituzionali, ha affrontato temi di cruciale importanza per il mondo della scuola, primo fra tutti, il rinnovo del contratto: «I dipendenti della Scuola, dai docenti al personale ATA, continuano ad essere quelli peggio retribuiti rispetto agli altri impiegati della pubblica amministrazione e ai colleghi europei, questo perché negli ultimi dieci anni il sindacato non si è mai potuto sedere al tavolo per contrattare, perché nessun governo che si è succeduto negli anni passati ha messo risorse a disposizione. Nell’ultima legge di stabilità sono stati messi a disposizione dei fondi dal Governo per il rinnovo del contratto scaduto 2022-24, e per la prima volta mette delle risorse per la riapertura delle trattative per il contratto 2025-2027. La Cisl Scuola è pronta ad aprire subito il tavolo delle trattative, perché se in un anno riusciremo a rinnovare i due contratti arriveremo ad un aumento complessivo di 300 euro, un risultato importante che dobbiamo perseguire con determinazione, oltre a individuare dei benefit per il personale scolastico”.

Tra i temi discussi, spiccano anche le sfide future legate all’intelligenza artificiale, che rivoluzionerà il mondo dell’istruzione. “È fondamentale che la scuola sia pronta a governare questa transizione, garantendo formazione e strumenti adeguati per docenti e personale”, ha detto Silipo, che si è soffermato anche sul problema della denatalità, che ha un impatto diretto sul nostro sistema scolastico: “Con oltre 100.000 studenti in meno ogni anno, si registra la chiusura di numerose scuole – 2600 negli ultimi anni – con gravi ripercussioni sull’occupazione e sull’offerta educativa”. Sul tema del calo demografico si è soffermata, in apertura del congresso, il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, intervenuta per i saluti. La rappresentante del governo Meloni ha rivendicato l’impegno per il sostegno alla natalità e alla famiglia, ma anche il lavoro messo in campo per contrastare la dispersione scolastica, per valorizzare il merito e la responsabilità, per riconoscere il lavoro del personale scolastico con lo sblocco della contrattazione e l’aumento degli stipendi per ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro. Un tema, quello della formazione volta a colmare il mismatch nel mercato del lavoro, al centro della riflessione del Segretario Generale della CISL Magna Grecia Daniele Gualtieri, che ha evidenziato il lavoro avviato dal sindacato “in sinergia con istituzioni e università per collegare scuola, mondo accademico e imprese”. Gualtieri ha sottolineato il valore strategico del congresso “di una importante categoria che riguarda un settore, quello della scuola, che ha un ruolo centrale per il territorio, ancor di più per le aree fragili che soffrono diverse criticità, tra cui la dispersione scolastica, ma anche la riduzione di cattedre e le carenze di organico”. Per il Segretario Generale della CISL Scuola Calabria Raffaele Vitale “il rinnovo contrattuale per il personale docente e ATA è un impegno prioritario per il prossimo quadriennio, con l’obiettivo di garantire incrementi economici meritati. È necessario anche migliorare l’organizzazione territoriale, sollecitando un maggiore coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Regionale e rafforzando i rapporti tra scuole, istituzioni locali e ministero”. A chiudere i lavori del congresso è stata Ivana Barbacci, Segretaria Generale Nazionale della CISL Scuola, che ha dichiarato: “Oggi parliamo di scuola e di futuro. Abbiamo molte proposte da sottoporre al Ministero, alle istituzioni scolastiche, territoriali e regionali. La nostra visione di scuola richiede un impegno concreto da parte di chi governa il Paese per rilanciare il sistema d’istruzione e valorizzare il personale scolastico, con particolare attenzione alle scuole del Mezzogiorno, a cominciare dalla Calabria. Questa regione deve uscire dalla condizione di emergenza in cui si trova e avviarsi verso un rilancio che passi anche, e soprattutto, attraverso la scuola. Il nostro percorso parte dai congressi e si proietta verso le elezioni delle RSU, concentrandosi su temi fondamentali come la valorizzazione del personale, il miglioramento delle retribuzioni e il benessere sul luogo di lavoro. Tutto questo è strettamente legato al diritto allo studio degli studenti, che rappresenta anche un nostro obiettivo come sindacato confederale”. Barbacci ha inoltre sottolineato: “È fondamentale rinnovare i contratti in un momento di grande difficoltà salariale. Confidiamo che l’Aran ci convochi al più presto per avviare le trattative sul contratto 2022-2024 e, subito dopo, sul rinnovo per il triennio 2025-2027. Per la prima volta, la legge di bilancio prevede risorse già disponibili all’inizio del triennio, segnando un cambiamento significativo rispetto al passato”. Accanto ad Alfredo Silipo, sono stati eletti nella segreteria Pasquale Mazzitelli e Caterina Brasacchio.

