Evento EcoFair, start-up innovativa all’Unical

la presentazione

COSENZA EcoFair, startup che mira a promuovere un’economia più verde e rispettosa dell’ambiente, si presenta al pubblico e alla stampa il 22 gennaio presso la Sala Stampa dell’Unical. L’evento è stato creato per presentare un nuovo progetto che sta per cambiare il panorama della sostenibilità e del biologico in Italia. In questo evento il giovane team di EcoFair racconterà la propria visione e il percorso che lo ha portato a creare un progetto tanto ambizioso, quanto necessario. Presenzieranno, e saranno a vostra totale disposizione, Luigi Francesco Maria D’Alessandro, Founder e Amministratore Unico, studente di Ingegneria Gestionale, Elio Maria D’Alessandro, Co-Founder, CTO e COO, ingegnere informatico e Armando Martucci, CMO. Gli ideatori di questo marketplace unico, dove ogni prodotto è certificato biologico e ogni spedizione avviene in packaging biodegradabile e a basso impatto ambientale per supportare piccoli produttori locali, ridurre le distanze tra fornitori e consumatori, incentivare il consumo consapevole, garantendo trasparenza lungo tutta la filiera, vi aspettano per condividere non solo la loro mission, ma una vision dove la parola d’ordine sia salvaguardare il nostro pianeta! Siamo certi che EcoFair rappresenti una realtà innovativa, capace di ispirare un cambiamento concreto e, dunque, è davvero gradita la presenza dei giornalisti, che avranno modo di intervistare i partecipanti all’evento, facendo domande sul progetto che ha in sé il seme di una rivoluzione che punta a fare la differenza per il nostro pianeta e le generazioni future, essendo un progetto innovativo che unisce tecnologia, sostenibilità e responsabilità sociale. EcoFair è la prima piattaforma di ecommerce, infatti, totalmente green, dedicata alla vendita di prodotti biologici ed ecosostenibili, con un impatto ambientale vicino allo zero. Vi invitiamo a partecipare e a condividere con i vostri lettori una storia che parla di sostenibilità, impegno etico, rispetto per l’ambiente e innovazione. Alle 10:00 si aprirà l’evento e dopo i saluti istituzionali e l’introduzione del progetto EcoFair, ci saranno una serie di interventi ai quali potranno seguire domande da parte dei partecipanti all’evento.