Il nuovo arcivescovo di Crotone-Santa Severina monsignor Torriani ricevuto dal Papa

la visita

ROMA Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in udienza il nuovo arcivescovo di Crotone-Santa Severina, monsignor Alberto Torriani. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede in un bollettino. Sempre questa mattina il Papa ha ricevuto in udienza: Nosipho Nausca-Jean Jezile, presidente del Comitato Mondiale per la Sicurezza Alimentare, Alvaro Lario, presidente del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, Haji Dede Edmond Brahimaj, Leader della Comunità dei Bektashi di Tirana (Albania) e la comunità del Collegio Sacerdotale Argentino di Roma.

