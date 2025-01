L’interrogativo del Pd, «Che fine ha fatto il nuovo Ospedale di Cosenza?»

l’affondo

COSENZA «Che fine ha fatto il nuovo Ospedale di Cosenza? A distanza siderale dall’annuncio del Presidente Occhiuto che ogni tanto, per non perdere l’abitudine, ribadisce come un mantra che a breve inizieranno i lavori del nuovo Ospedale di Cosenza, ancora siamo in attesa finanche di conoscere le determinazioni della Regione, in merito all’ubicazione, persa tra costosi e inutili documenti di alternative progettuali rispetto alla legittima scelta del Consiglio Comunale di Cosenza che aveva individuato il sito di Vaglio Lise. Intanto i cittadini continuano a patire e in alcuni casi purtroppo a rinunciare a curarsi o emigrare verso regioni più civili per esercitare un diritto fondamentale, il più importante, quello alla salute, che viene loro quotidianamente negato. Ancora oggi, Godot, arriverà domani (forse). Il Partito Democratico di Cosenza ha convocato sul tema, per approfondire le questioni di merito e denunciare l’immobilismo dell’amministrazione Occhiuto, una conferenza stampa per mercoledì 22 gennaio alle ore 11:00, nella sala consiliare del Comune di Cosenza, che sarà tenuta dal coordinatore della segreteria provinciale Salvatore Giorno, dal Presidente del Consiglio comunale della città capoluogo Giuseppe Mazzuca e da Carlo Guccione componente della direzione nazione del partito». E’ la nota diffusa dal Partito Democratico Federazione Provinciale di Cosenza.