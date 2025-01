Spes Praia Volley a valanga sulla New Tech Milani, finisce 3 set a 0

volley serie c

PRAIA Dominio assoluto per la C’ama Fà Spes Praia Volley nella sfida casalinga contro la New Tech Pallavolo Milani, terminata con un secco 3-0 (25-14, 25-13, 25-16). Nonostante le assenze di Fasano e Cilento, la formazione allenata da Borrelli ha mostrato determinazione e gioco di squadra fin dal primo pallone. Magurno ha diretto magistralmente la regia, trovando spesso l’opposto Esposito, autore di un’altra prestazione di alto livello. Ruggiero ha brillato sia sotto rete, imponendo la sua fisicità, sia in battuta con numerosi ace che hanno spezzato le velleità avversarie. La squadra ospite, allenata da Aloe, ha faticato sin dall’inizio, mostrando poca lucidità e difficoltà a costruire azioni incisive a causa delle imprecisioni in ricezione e poca incisività in battuta. Dopo un inizio equilibrato nel primo set (12-12), Praia ha preso il comando con un parziale devastante di 10 punti consecutivi, chiudendo sul 25-14. Nel secondo set, i cambi di Aloe non hanno portato i risultati sperati: il dominio dei locali è continuato senza intoppi fino al 25-13. Anche nel terzo set, Praia ha mantenuto il controllo, chiudendo agevolmente sul 25-16. La partita si è conclusa con festeggiamenti esplosivi da parte del pubblico locale e dei giocatori della Spes Praia, che vedono premiati i loro sforzi con una vittoria importante nella lotta al vertice. Abbracci e applausi hanno accompagnato i protagonisti della partita, confermando l’entusiasmo per il secondo posto raggiunto. Dall’altra parte del campo, volti scuri tra giocatori e staff della New Tech Milani, visibilmente delusi per la prestazione opaca e per l’occasione mancata di avvicinarsi alla vetta della classifica. La prossima giornata vedrà Praia impegnata contro Altaflex Catanzaro, mentre la New Tech affronterà Sporting Magna Grecia in trasferta, con l’obiettivo di ritrovare continuità e riscatto.

