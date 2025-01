Cosenza, Alvini: «Per il playout servono 25-26 punti? Possiamo centrare questo obiettivo»

calcio serie b

COSENZA «Affrontiamo una delle squadre più forti, l’anno scorso è arrivata quarta in campionato, si è giocata la serie A nella finale playoff e quest’anno ha le stesse ambizioni. Ne siamo consapevoli e cercheremo di mettere in campo le nostre caratteristiche per fare bene. Gargiulo? È a disposizione, anche se negli ultimi venti giorni ha giocato poco, quindi c’è da fare questo tipo di valutazione, vedremo se impiegarlo dall’inizio o a gara in corso». Sono queste le prime parole del tecnico del Cosenza Massimiliano Alvini alla vigilia della partita che domani vedrà i suoi ragazzi opporsi alla Cremonese allo stadio “Zini”.

Per raggiungere lo spareggio playout, probabilmente al Cosenza serviranno 25-26 punti, un obiettivo non semplice. «Io – ha detto però Alvini – ritengo che possiamo centrare questo obiettivo che in questo momento è primario, arrivare a giocarci un playout per la salvezza. Ci crediamo tutti e stiamo lavorando per quello. Le prestazioni sono buone e sappiamo tutti qual è il percorso da fare».

«Nella ultime due partite – ha ammesso ancora il tecnico rossoblù – abbiamo gestito male il vantaggio, sono nostri demeriti e stiamo lavorando forte anche su quello». Sull’emergenza a centrocampo per le assenze degli squalificati Kouan e Kourfalidis (mancherà anche l’infortunato Ciervo), Alvini ha rivelato che potrebbe esserci un abbassamento sulla linea mediana di Florenzi oppure l’impiego di Gargiulo dal primo minuto. «José Mauri – ha aggiunto – sta facendo minutaggio, lo tengo in grande considerazione. Lui è un’altra opzione per domani».

Su Fumagalli e Ricci, poco utilizzati di recente: «Fumagalli ha giocato a Carrara e contro il Frosinone, nelle ultime gare non è entrato e per mie scelte, ma è in piena considerazione come tutti, non c’è nessuna situazione diversa su di lui. Ricci ha sempre giocato da quando è arrivato, l’ho lasciato fuori solo perché ha avuto problemi fisici. Ora sta bene. Per domani può essere una scelta insieme a D’Orazio e Cimino».

Alvini infine ha affermato di sentire intorno a lui la fiducia di tutti, «noi veniamo da sei partite in cui abbiamo fatto due punti, ma se analizziamo le prestazioni dico che il Cosenza ha un’idea precisa di gioco. Ovvio che dobbiamo fare un miglioramento nel percorso. C’è fiducia, io ho energia per tutti, per me, per i ragazzi, per lo staff. Siamo fortemente concentrati, andremo a Cremona per fare una grande prestazione e portare a casa un risultato positivo». (f.v.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato