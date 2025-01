Montuoro: «Riprogrammate risorse regionali per il sistema metropolitano di Catanzaro e il nuovo parco ambulanze»

l’annuncio

CATANZARO Dalla Commissione bilancio del Consiglio regionale è arrivato il via libera allo stanziamento di risorse, che consentiranno il completamento della metropolitana di superficie di Catanzaro e l’acquisto di un nuovo parco ambulanze a sostegno del sistema dei soccorsi. Ad annunciarlo è il consigliere regionale Antonio Montuoro, in qualità di Presidente della Commissione, a seguito dell’approvazione di alcune significative modifiche al Piano Sviluppo e Coesione (PSC), finalizzate a riequilibrare le risorse a disposizione per interventi infrastrutturali e sociali strategici, recependo al contempo le determinazioni del Comitato di Sorveglianza del PSC.

Su tutte spicca lo stanziamento di ulteriori 40milioni 600mila euro per il Sistema metropolitano di Catanzaro, a seguito della rimodulazione varata dal Dipartimento regionale Infrastrutture e lavori pubblici. Somme che si aggiungono ai 64milioni 400mila euro – già oggetto di precedente rifinanziamento lo scorso anno – destinati all’intervento che rappresenta una priorità strategica per rafforzare la mobilità e che avrà un impatto diretto sulla qualità della vita e sulla competitività del nostro territorio. Un altro intervento di grande rilievo riguarda il potenziamento dei servizi sanitari regionali, con l’assegnazione di 5milioni 700mila euro circa per l’acquisto di mezzi di soccorso avanzato, ambulanze, rispondendo alla necessità di garantire ai cittadini calabresi un sistema di emergenza-urgenza sempre più efficace e moderno, in grado di intervenire tempestivamente e di salvare vite umane. «Queste misure tecniche sono frutto di una visione politica che testimonia una chiara volontà di imprimere un’accelerazione alla spesa pubblica, mettendo a sistema i diversi finanziamenti già programmati con l’obiettivo di trarne il massimo beneficio per le comunità», commenta il presidente Montuoro. «Intervenire sulla mobilità urbana, potenziare i servizi sanitari, garantire maggiore equità nell’allocazione delle risorse finanziarie non è solo una risposta alle sfide del presente, ma anche un investimento sul futuro. I prossimi passi dovranno concentrarsi sul consolidamento di un modello di sviluppo sostenibile, capace di integrare innovazione, rispetto per l’ambiente e valorizzazione delle nostre risorse naturali, per generare nuovo indotto economico. Cambiare passo in Calabria è una sfida oggi possibile grazie alla visione chiara e all’impegno costante che il Presidente Occhiuto sta dedicando per costruire una regione più moderna e capace di stare al passo con il resto del Paese. Da parte mia, continuerò a lavorare – conclude Montuoro – affinché ogni decisione, in termini di bilancio, possa essere orientata alla crescita e al miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini».