Turismo, gli industriali cosentini benedicono i fondi regionali e chiedono ulteriori investimenti

COSENZA «La Regione sta facendo moltissimo per migliorare l’offerta turistica della Calabria e la qualità delle strutture ricettive, speriamo possa fare ancora di più». E’ questo il messaggio lanciato dagli industriali cosentini che hanno ospitato nella sede di Confindustria Cosenza gli assessori regionali Rosario Varì allo Sviluppo Economico e Giovanni Calabrese al turismo e lavoro. I lavori sono stati coordinati dal direttore di Confindustria Cosenza Rosario Branda. L’occasione è stata utile per presentare gli aspetti tecnici di un bando in pre-informazione della Regione Calabria destinato alla promozione ed alla creazione di nuove iniziative d’accoglienza. Non solo. Attraverso queste misure si punta all’incremento della ricettività di qualità attraverso la promozione di interventi per l’innalzamento degli standard qualitativi dell’offerta, l’ampliamento e miglioramento dei servizi in ottica di sostenibilità, accessibilità e sicurezza ambientale, anche attraverso la valorizzazione di luoghi, tradizioni e usanze regionali di interesse turistico e di valore iconico. I fondi messi a disposizione favoriranno e consentiranno la realizzazione di nuove strutture con elevato livello di qualificazione e classificazione; la digitalizzazione delle imprese del comparto turistico per incrementare la loro competitività e transizione in ottica di industria turistica 4.0, favorendo la nascita di nuovi servizi culturali e turistici digitali e la creazione di elementi innovativi per l’ecosistema del turismo in Calabria.

La voce degli assessori

«La dotazione finanziaria è pari a 53,5 milioni di euro», dice l’assessore Varì. 40 milioni destinati a finanziare i progetti inerenti strutture ricettive alberghiere e 10 milioni destinati a finanziare i progetti inerenti strutture ricettive extra-alberghiere. «Per fare turismo in Calabria c’è bisogno di qualità, quella che è mancata nel corso degli anni e quindi un appello anche agli operatori turistici e proprietari di strutture ricettive a riqualificare, a ristrutturare i propri alberghi puntando sulla qualità», osserva l’assessore Calabrese. «Successivamente a questo bando che ricordo è una dotazione molto importante vogliamo fare in modo che chi venga in Calabria si senta a casa», dice Varì. E poi l’annuncio. «Ci saranno tante altre misure oltre a quella presentata oggi, perché bisogna elevare la qualità dell’offerta turistica non soltanto ricettiva, ma occorre formare gli operatori turistici. E’ una strategia complessiva che parte dai collegamenti e continua con la fondamentale promozione del territorio».

Rosario Varì e Giovanni Calabrese



Le voci di Confindustria

Confindustria si mostra soddisfatta della dotazione ma chiede maggiori e ulteriori investimenti per migliorare ancor di più l’offerta turistica. «Noi speriamo che i fondi messi a bando non siano sufficienti perché significa che le imprese vogliono investire. D’altra parte tutte le misure che abbiamo messo in campo con la Regione Calabria e ispirate dall’agenda Calabria – il piano economico costruito sulla base del fabbisogno delle imprese – stanno andando benissimo e addirittura su molte di queste misure si è superata la soglia di dotazione finanziaria», dice Aldo Ferrara. «Oggi solleciteremo i due assessori affinché immettano nuovi danari se la misura dovesse avere una buona richiesta», rincara la dose Giovan Battista Perciaccante. Nella chiosa, Cristina Gazzaruso, sottolinea la necessità di «parlare di destagionalizzazione, non dobbiamo solo ed esclusivamente pensare al periodo estivo. La Calabria può vivere di turismo tutto l’anno». (f.b.)







