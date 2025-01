Consiglio regionale: l’odg “extra large” e la “frenata” del centrodestra sui dossier più “politici”

il punto

REGGIO CALABRIA C’è di tutto, tranne quello che ci si sarebbe aspettati. Martedì torna a riunirsi il Consiglio regionale, è il primo del 2025, con un ordine del giorno francamente “extra large”: ben 18 i punti, una miscellanea di provvedimenti di vario genere, interrogazioni, mozioni calendarizzati a “pioggia”, probabilmente (anche) per smaltire un po’ di arretrato. Sul piano prettamente politico c’è pochino, in verità: c’è una proposta di legge in tema di Ncc (c’è da adeguarsi a una recente sentenza della Corte costituzionale intervenuta su un settore “sdoganato” proprio dalla Calabria in “conflitto” con il governo), c’è ancora il tema della proroga delle graduatorie in scadenza in sanità, poi tanta ordinaria amministrazione, di quella che gli addetti ai lavori chiamato “fuffa”. Terminologia sicuramente ingiusta ma che rende bene l’idea di una seduta che paradossalmente diventa interessante per le pratiche che non ci sono all’ordine del giorno. Non ci sono – come del resto già rilevato dal Corriere della Calabria – le proposte di legge per abrogare la ormai famosa “norma Laghi” contro la centrale a biomasse del Mercure nel Parco del Pollino (si è deciso di attendere la probabilissima impugnazione del governo), anche se “a margine” la vicenda, che sta dividendo la politica calabrese e non solo, potrebbe far capolino martedì a Palazzo Alemanni. Non ci sono, all’ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale, nemmeno la nascita delle due società regionali in house del digitale e dell’energia, né tantomeno le autoriforme, l’introduzione del consigliere “supplente” abbinata all’introduzione del “tetto” al numero degli assessori esterni. Sono tutti dossier che hanno completato il loro iter nelle Commissioni e quindi devono (dovrebbero…) solo passare all’esame dell’aula per il via libera definitivo, ma martedì non se ne parlerà. Fonti della maggioranza riferiscono che queste pratiche al momento sarebbero state messe in stand by perché all’interno della coalizione di governo non ci sarebbe ancora la necessaria condivisione, a causa di qualche tossina interna al centrodestra. E i “bene informati” raccontano anche di un governatore Roberto Occhiuto un po’ “tiepido” soprattutto sulle autoriforme (del resto già in passato Occhiuto ha “stoppato” l’introduzione del “supplente”). E anche la vicenda della Centrale del Mercure non è vissuta nella maggioranza allo stesso modo (non è un mistero che Occhiuto abbia apprezzato la “norma Laghi” a differenza di altre aree del suo schieramento). Da qui dunque – spiegano fonti qualificate – la “sospensione” di questi dossier, che ovviamente richiedono la massima unità della coalizione (e nel caso delle nuove società regionali anche una maggioranza numerica molto ampia), e il loro rinvio a tempi più benigni, quando nel centrodestra la quadra sarà a prova di bomba. (a. cant.)

