il bilancio

REGGIO CALABRIA «Non ho fatto altro che portare all’attenzione del Governo le istanze del territorio cercando di individuare delle misure che possono poi avere una ricaduta concreta, così come stanno cercando di avere concretezza tutte le misure già attivate degli emendamenti degli anni scorsi». Così il vice capogruppo di Forza Italia alla Camera e coordinatore regionale del partito Francesco Cannizzaro nel corso di un incontro con i giornalisti per fare un bilancio dell’attività svolta nell’ultimo anno che ha portato all’approvazione di «numerosi e importanti emendamenti a cominciare dalle risorse che hanno consentito la stabilizzazione di migliaia di tirocinanti calabresi». Cannizzaro, che ha ringraziato oltre che il presidente della Regione Roberto Occhiuto, anche l’ex vice presidente della Giunta ed oggi europarlamentare di Forza Italia Giusi Princi, presente in sala, ha sostenuto di avere «ritenuto assolutamente indispensabile, forse anche necessario, sotto alcuni punti di vista, informare gli elettori, la cittadinanza, la Calabria, di quello che è il lavoro svolto in questo ultimo anno in Parlamento e non solo».

Il bilancio

Dall’emendamento Cannizzaro che ha destinato 25 milioni di euro per l’aeroporto dello Stretto, «diventato, con la riorganizzazione dei voli di Ita e Ryanair primo in Europa per incremento passeggeri», agli ultimi risultati ottenuti, per la realizzazione a Reggio di un Campus universitario nel centro della città «che presto illustreremo nei dettagli», fino ai soldi reperiti per l’acquisto di 10 pulmini per il trasporto disabili nel territorio della Città Metropolitana, i fondi per i Comuni della vallata del Gallico per realizzare infrastrutture di accoglienza e coordinamento con la grande strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie. Ed ancora, ha ricordato, l’attenzione per salvaguardare un appuntamento musicale di tradizione come il Roccella Jazz, i tre milioni di euro per il Lido Comunale di Reggio Calabria e quelli per consentire la nascita delle Circoscrizioni nella città di Reggio Calabria, «non ancora realizzata» ha ricordato. Quindi le risorse destinate alle Terme di Antonimina, al borgo di Pentedattilo, e per rendere il porto di Reggio Calabria più attrattivo turisticamente e lo sblocco dei lavori per il completamento del palazzo di Giustizia di Reggio Calabria.

Progetti futuri

Cannizzaro ha anche annunciato la presenza a maggio in Calabria, della prima scuola nazionale di formazione politica di primo livello per amministratori, e le idee sul futuro di Reggio: con la realizzazione del Campus universitario, ma pensando «e ci sto già lavorando – ha anticipato – per la cittadella della musica, per una Reggio turistica, dove al posto delle tante scuole situate sul Lungomare, da allocare altrove, sorgano hotel ed alberghi anche 5 stelle. Vorrei che Reggio diventasse la capitale del Mediterraneo, la Montecarlo d’Italia». Un ultimo passaggio del parlamentare reggino ha riguardato il porto di Saline Ioniche, da tempo insabbiato. «Ebbene per la realizzazione del ponte sullo Stretto – ha detto – si era pensato al porto di Gioia Tauro come hub di cantiere, ma ci è stato fatto notare che molte forniture arriveranno da Sud, e allora, e ne parleremo presto a Roma, abbiamo pensato al porto di Saline che risulterebbe molto più funzionale alle attività per la costruzione del Ponte sullo Stretto». «Sono certo – ha concluso Cannizzaro – che ci siano tutte le condizioni, con gli uomini, le donne, le idee, l’autorevolezza e la politica. C’è un clima generale nuovo, molto più sereno, perché c’è gente perbene che a Reggio ha investito e sta dimostrando sul campo di cosa è capace di fare. Ecco, mettiamo in campo tutto questo».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato