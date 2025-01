Cosenza, Guarascio contestato e felice. Nonostante l’infortunio, i 2,5 milioni del riscatto di Tutino arriveranno

calcio

COSENZA Se, tra dura contestazione della piazza e ultimo posto in classifica, il momento del patron del Cosenza calcio Eugenio Guarascio non può dirsi dei migliori, dal punto di vista economico può tornare a sorridere e al tempo stesso tirare un sospiro di sollievo. Nonostante l’infortunio rimediato nella gara di venerdì scorso tra la Sampdoria e il Cesena (frattura del malleolo mediale della tibia sinistra e campionato probabilmente chiuso in anticipo) Gennaro Tutino verrà riscattato regolarmente dal club blucerchiato che, dopo il primo punto conquistato in B dal prossimo 1 febbraio, dovrà versare, 2,5 milioni di euro al Cosenza calcio per il riscatto. La stagione della Sampdoria, va ricordato, è segnata da difficoltà sia sul piano tecnico che finanziario. La squadra, come il Cosenza, è ancora in una posizione precaria in classifica, e l’infortunio di Tutino non aiuterà di certo a migliorare la situazione. Inoltre, con l’obbligo di versare i 2,5 milioni al Cosenza per il riscatto del calciatore, la dirigenza blucerchiata dovrà fare attenzione anche agli equilibri finanziari, cercando di ottimizzare le risorse per affrontare un periodo delicato della stagione.

