Doppietta di Tumminello, il Crotone supera 2-0 il Messina

serie c

CROTONE Messina e Crotone protagoniste nel match del 23esimo turno di Serie C. I pitagorici, nelle precedenti dieci partite hanno ottenuto 6 vittorie e 3 pareggi. Nel primo tempo, i calabresi partono forte e mettono sotto gli avversari. Al 23esimo Gomez di testa sfrutta un cross di Vitale e colpisce il palo. E’ solo un primo squillo prima del gol del vantaggio dei rossoblù. E’ il solito Tumminello ad andare in rete. Al 39esimo Vitale mette in mezzo un pallone d’oro che l’attaccante può solo spedire in rete. Nella ripresa il copione non cambia e neanche i protagonisti del raddoppio pitagorico. Al 60esimo va in gol ancora Tumminello, sempre su assist di Vitale.

Le formazioni

MESSINA (4-3-3): Krapikas, Lia, Marino, Ndir, Ingrosso , Crimi, Petrucci, Garofalo, Dell’Aquila, Luciani, Pedicillo. All. Giacomo Modica

CROTONE (4-2-3-1): D’alterio, Giron, Armini, Pasquale, Guerini, Barberis, Gallo, Gomez, Vitale, Silva, Tumminello. All. Emilio Longo

