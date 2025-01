sport

COSENZA Lo Sci Club Montenero di San Giovanni in Fiore ha partecipato alla 42esima edizione dello Skiri Trophy, la più importante gara internazionale giovanile dello sci di fondo, che quest’anno ha visto presenti 1261 giovani fondisti, cui si aggiungono altri 80 atleti per il tradizionale Revival. La società sportiva calabrese ha avuto come partner il Consorzio Fichi di Cosenza Dop.





Nel corso dell’evento sportivo, con il presidente Antonio Tiano, il direttore tecnico Pino Mirarchi e gli altri dirigenti, lo Sci Club Montenero ha anche promosso una degustazione, per quanto precisato in una nota, dei “prodotti eccellenti del Consorzio”, peraltro donati “a tutti i capisquadra presenti da ogni parte d’Europa”. “Tra loro – prosegue la nota – c’era un rappresentante di eccezione che ha particolarmente apprezzato l’iniziativa, il mitico Francesco Nones, icona dello sci italiano nel mondo”.

“Questa partnership con il Consorzio Fichi di Cosenza Dop – ha sottolineato il presidente Tiano – avrà nell’anno in corso ulteriori, importanti momenti di incontro fra sci e promozione delle eccellenze alimentari del territorio cosentino”.