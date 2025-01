Graduatorie per le assunzioni nella Regione e nella sanità, via libera alle proroghe di 2 anni

la seduta

REGGIO CALABRIA Il Consiglio regionale ha approvato due nuove proposte di legge per prorogare la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici regionali. La prima, la proposta di legge a firma Caputo, De Francesco e Talerico, si riferisce al settore “amministrativo” regionale, prevedendo una proroga di due anni dopo la scadenza originariamente prevista. La seconda, la proposta di legge a firma Mancuso, Caputo, Comito, Giannetta, De Francesco, Talerico, riguarda invece il personale degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale, le cui graduatore vengono prorogate fino al 2028. «L’approvazione di queste due leggi – ha commentato Talerico (Forza Italia) – è un passo ulteriore verso un sistema di assunzioni pubbliche più equo e stabile. Garantiamo la valorizzazione del lavoro svolto dai partecipanti ai concorsi pubblici e rispondiamo alle necessità operative delle amministrazioni e del settore sanitario, prevenendo disservizi legati ai ritardi nelle assunzioni. L’obiettivo è quello di creare un sistema pubblico che sia più efficiente, trasparente e vicino a tutti coloro che partecipano validamente ad una selezione concorsuale. Adesso – conclude Talerico – però sarà importante sollecitare lo scorrimento di queste graduatorie da parte di tutti quegli enti pubblici che potranno (dovranno) farlo, evitando di bandire ulteriori concorsi per profili analoghi che rappresenterebbe soltanto un ulteriore spreco di risorse finanziarie e di tempo».

Nuova legge su Ncc

Il Consiglio regionale ha inoltre approvato anche il disegno di legge della Giunta regionale che riformula il testo sulle licenze Ncc alla luce della sentenza della Corte Costituzionale che ha “bocciato” la competenza originariamente riservata a Ferrovie della Calabria e ha richiesto l’esperimento di una gara pubblica: con il nuovo testo resta la competenza comunale ma – si legge nella relazione illustrativa – si introduce «un ulteriore livello di governo cui attribuisce una funzione analoga, al fine di “fronteggiare l’incremento della domanda e garantire i servizi di trasporto in considerazione dell’aumento dei flussi turistici verso la Calabria». Il disegno di legge pertanto – si legge nella relazione illustrativa – «consente alla Regione di assumersi la competenza al rilascio di nuove autorizzazioni al servizio di Ncc, tuttavia i titoli autorizzatori dovranno essere rilasciati previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica che soddisfi il generale principio della tutela della concorrenza, in linea con i dettami della Costituzione e nel rispetto del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni».

Agricoltura sociale

Licenziata dall’aula anche una proposta di legge che valorizza l’agricoltura sociale: a presentarla Mancuso, Gallo e Gentile. «L’agricoltura sociale costituisce quindi un approccio innovativo fondato sull’abbinamento di due concetti distinti: l’agricoltura multifunzionale e i servizi sociali/terapeutico-assistenziali a livello locale, si legge nella relazione illustrativa del testo che istituisce «l’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale denominati “Fattorie sociali” e disciplina, dal punto di vista amministrativo, gli adempimenti propedeutici all’esercizio delle attività di agricoltura sociale».

Gli altri provvedimenti

Approvati poi una proposta di legge sulla valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini, una proposta di legge sulla valorizzazione della birra artigianale, una Pdl sulla disciplina dei beni di proprietà della Regione, i bilanci di previsione di Arsac ed Ente Parchi marini regionali. Approvate le mozioni di FdI a sostegno delle forze dell’ordine dopo i fatti di cronaca che hanno registrato aggressioni alla polizia, anche in Calabria, a Catanzaro, in particolare, e sempre di FdI sullo stato di salute e sulla sorte del deputato Amerigo De Grazia, oppositore di Maduro in Venezuela, di origini calabresi, e sul sostegno alla liquidità aziendale delle imprese agricole e della pesca, e la mozione di Lo Schiavo sulla riorganizzazione della farmacia territoriali di Vino Valentia. Discusse tre interrogazioni di Davide Tavernise (M5S) sull’elettrificazione della linea ferroviaria jonica, su alcuni tratti della Statale 106 e sulla riapertura della Sila-Mare: a rispondere per la Giunta l’assessore Caracciolo. (c. a.)

