“Le musiche tradizionali in conservatorio”, iniziativa del Conservatorio “Tchaikovsky”

L’INIZIATIVA

Il 24 e 25 gennaio prossimi, nella sede del Museo MARCA, si terrà un importante e significativo convegno internazionale dal titolo “Le musiche tradizionali in conservatorio: problematiche e prospettive”.

L’incontro, con la presenza di studiosi provenienti da Spagna, Irlanda, Grecia, Norvegia, Egitto, oltre ad etno-musicologi, musicisti di musica etnica, e rappresentanti di altri Conservatori italiani, sarà un momento di riflessione scientifica e didattica sulla novità che, con notevole ritardo rispetto al resto d’Europa, ha interessato anche i Conservatori italiani, ovvero l’inserimento delle musiche di tradizione orale. Le musiche tradizionali nei Conservatori pongono un tema di riflessione e cioè in che modo una cultura nata all’interno di una civiltà orale, come quella contadina, può essere protagonista dell’insegnamento accademico, nel quale invece vige da sempre il rigore della scrittura.

I contenuti di questo importante momento di confronto nazionale ed internazionale, organizzato dal Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese (in cui è presente il più grande Dipartimento di Musiche Tradizionali d’Italia) saranno illustrati in una conferenza stampa prevista per mercoledì 22 gennaio 2025 alle ore 11.30 nella sede del Museo MARCA a Catanzaro.

All’incontro con i giornalisti interverranno il direttore del Conservatorio di musica Tchaikovsky, Valentina Currenti, il M° Danilo Gatto, il M° Filippo Arlia, il dott. Tonino De Marco, consulente PNRR.