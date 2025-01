Le nozze senza spese a Botricello, il sindaco elimina gli oneri. «Le giovani coppie fanno già troppi sacrifici»

la scelta

BOTRICELLO «Abbiamo completamente eliminato gli oneri che si dovevano pagare per celebrare le promesse di matrimoni o i matrimoni stessi, perché abbiamo ritenuto che non era giusto che le coppie, le giovani coppie dovessero pagare questo obolo ai comuni».

Il sindaco di Botricello Saverio Simone Puccio – racconta al Corriere della Calabria – i dettagli della decisione del suo comune di abolire li oneri previsti per utilizzare gli uffici comunali per le cerimonie. «Bisognava corrispondere all’Ente dai 20 ai 350 euro per celebrare un rito che poi durava pochissimi minuti», dice ancora il primo cittadino. «Abbiamo deciso di farlo perché volevamo aiutare i più giovani, le nuove coppie che già fanno tanti sacrifici per poter celebrare il loro matrimonio». Abolire una tariffa comunale non è semplice, soprattutto per una Amministrazione come quella di Botricello, centro del Catanzarese che conta circa 5.000 anime.

«Da oggi in poi sarà possibile sposarsi a Botricello senza pagare imposte e speriamo che sia anche un modo per invogliare le giovani generazioni a unirsi in matrimonio e a farlo magari perché no proprio a Botricello. D’altronde il nostro è un paese dove è anche possibile celebrare i matrimoni figurativi in spiaggia e potrebbe essere anche un modo per promuovere il territorio», aggiunge Puccio. Che poi chiosa: «L’obiettivo principale è quello di sostenere le giovani famiglie che possono celebrare il loro amore senza dover pagare degli oneri assurdi».

La riduzione dei tributi

«Stiamo costruendo un percorso mirato di riduzione dei tributi – spiega Puccio – mantenendo ben salda la tenuta del bilancio, grazie ad una azione responsabile e oculata portata avanti dal vicesindaco con delega al Bilancio Giovanna Puccio, dalla responsabile dell’Area Finanziaria Marianna Lodari e dal responsabile dell’Ufficio Tributi Rosario Froio». Il vicesindaco con delega al Bilancio aggiunge: «Gli interventi predisposti fino ad oggi, a cui ne seguiranno altri, sono rivolti principalmente alle persone bisognose e alle nuove generazioni, con la riduzione dell’Imu che riguarda, invece, tutta la popolazione». L’idea di intervenire sulle tariffe per i riti nuziali è maturata dopo avere preso atto, nella prima metà di legislatura, che quelle tariffe diventavano insostenibili e inappropriate per le famiglie e i giovani che dovevano già fare i conti con le spese del matrimonio. (redazione@corrierecal.it)

