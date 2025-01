‘Ndrangheta a Torino, le ingerenze dei Pasqua nei lavori dell’A32: 35 indagati – I NOMI

ECHIDNA

TORINO Sono 35 le persone che hanno ricevuto dalla Direzione distrettuale antimafia del Piemonte guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri l’avviso di chiusura indagini al termine dell’inchiesta “Echidna” sulla presenza della ‘ndrangheta nel Torinese, scattata ad aprile dello scorso anno, e che aveva acceso i riflettori su un gruppo criminale di matrice ‘ndranghetista attivo a Brandizzo, con autonomia decisionale e legato al locale di San Luca e in rapporti con quello di Volpiano e altre ‘ndrine presenti sul territorio piemontese, di cui farebbero stabilmente parte «Giuseppe, Domenico Claudio e Michael Pasqua». E ci sono proprio loro tra i 35 soggetti per i quali è stata chiusa l’indagine.

Le ingerenze sull’A32 Torino-Bardonecchia

Le attività investigative coordinate dalla Dda, dunque, avrebbero consentito di acquisire le presunte ingerenza della famiglia Pasqua «nelle scelte aziendali delle società Cogefa e Sitalfa» riporta il gip nell’ordinanza, e i vantaggi patrimoniali derivanti dal rapporto intrattenuto con Roberto Fantini, anche lui tra gli indagati, e Vincenzo Colosimo, nonché sull’aiuto «fornito da Fantini all’associazione criminosa anche in seguito alla notifica del provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Torino nei confronti della Autotrasporti Claudio S.n.c. e della M.M.T. S.r.l.». Nell’elenco degli indagati compare anche Salvatore Gallo, indicato negli atti come “esponente del Pd” e presidente dell’associazione Idea-To. A suo carico non sono ipotizzati reati di mafia. Tra gli episodi che gli sono contestati figura una violazione della legge elettorale del 1960: in occasione delle amministrative del 2021 avrebbe tentato di far raccogliere dei voti a favore di una candidata di sua fiducia promettendo al ‘collettore’, in cambio, di aiutarlo a ottenere una visita medica specialistica e un intervento chirurgico in tempi brevi. (g.curcio@corrierecal.it)

Ecco i nomi:

Pasqua Giuseppe, cl. ‘43;

Pasqua Domenico Claudio, cl ‘70;

Pasqua Michael, cl. ‘83;

Fantini Roberto, cl. ‘69;

Bellavia Gian Carlo, cl. ‘58;

Gallo Salvatore, cl. ‘41;

Sergi Salvatore, cl. ‘56;

Colosimo Vincenzo, cl. ‘75;

Anello Francesco, cl. ‘43;

Carvelli Roberto, cl. ‘78;

Carvelli Eduardo, cl. ‘52;

Scardino Danilo, cl. ‘72;

Caligiuri Leonardo, cl. ‘68;

Carbone Giuseppe, cl. ‘65;

Mascolo Antonio, cl. ‘64;

Mascolo Luigi, cl. ‘85;

Balzamo Carlo, cl. 87;

Balzamo Pasquale, cl. ‘92;

Esposito Francesco D’assisi, cl. ‘72;

Ferrara Carmelo Luca, cl. ‘93;

Fiorillo Antonio, cl. ‘94;

Mascolo Mariarosa, cl. ‘86;

Rotondale Maria, cl. ‘64;

Schiavone Giovanna, cl. ‘64;

D’Alterio Crescenzo, cl. ‘74;

Amoroso Mauro, cl. ‘79;

Tuzza Alessia, cl. ‘95;

Tuzza Paolo, cl. ‘69;

Faieta Mario, cl. ‘52;

Lutri Andrea Carmelo, cl. ‘73;

Messineo Simona, cl. ‘73;

Rotolo Filippo, cl. ‘66;

Mattana Paolo, cl. ‘63;

Bordone Paolo, cl. ‘87;

Grosso Vittoria, cl. ’58.