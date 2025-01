Neonata rapita al “Sacro Cuore” a Cosenza. Indaga la Polizia – VIDEO

IL CASO

COSENZA Una neonata di appena un giorno, Sofia Cavoto, è stata rapita questa sera all’interno della clinica “Sacro Cuore” di Cosenza. Un fatto grave su cui stanno già indagando gli agenti della Squadra Mobile e le Squadre Volanti della Polizia di Stato del capoluogo, coordinate dal questore Giuseppe Cannizzaro, per individuare i possibili rapitori secondo indiscrezioni di nazionalità straniera.

Intanto è stato diffuso il video che immortala proprio i momenti in cui è avvenuto il rapimento. Secondo il racconto dalle mamma, la donna si sarebbe finta una infermiera e, con la scusa di doverla cambiare, è invece sparita insieme ad un uomo a bordo di un’auto.

Il video:

In un post su Facebook la denuncia:

«HANNO RUBATO SOFIA! Una bambina di 1 giorno, presa dal sacro cuore! La signora che l’ha presa (bassa con treccine) ha detto che doveva lavarla quando non è rientrata la mamma si è allarmata hanno controllato le telecamere e fuori ad aspettarla con un ovetto c’era un uomo di colore. Hanno caricato la bambina in auto e sono andati via. Le uniche notizie sono queste al momento. Sono state già state diramate le foto delle telecamere. La bambina indossava questa TUTINA IN FOTO. MASSIMA CONDIVISIONE VI PREGO AIUTATECI. Contattate la madre o me per qualsiasi cosa».

In aggiornamento