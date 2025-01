Occhiuto: «Mancano 159 medici per l’emergenza urgenza, ma sono arrivate solo 13 domande»

sanità

CATANZARO «A noi servono 574 medici per guardie mediche. Facciamo bandi ogni mese, ne abbiamo trovati 28 a novembre e 16 a dicembre». Così il presidente della Regione Calabria e commissario alla sanità Roberto Occhiuto, che in un video postato sui social riporta i dati che dimostrano le difficoltà di reperire personale medico in Calabria. «Per quanto riguarda la medicina generale, per 165 postazioni ne abbiamo trovato 131, quasi tutti». Diverso il discorso per l’emergenza urgenza: «Ci mancano 159 medici, abbiamo fatto avvisi per 159 medici e sono arrivate solo 13 domande. E non è detto che queste 13 domande poi accettino di andare all’emergenza urgenza, perché se uno ha fatto domanda anche per medicina generale va lì». “Ricapitolando” i prossimi step, il governatore ricorda la seduta deliberativa sulla sanità fissata a mercoledì, ma già nella giornata di oggi dovrebbero essere mandati in pubblicazione i primi Dca: «Il Dca sul piano di sviluppo per l’Asp di Vibo, che serve anche a risolvere il problema dei precari, il Dca sull’ospedale di Cosenza, il Dca sui consultori e il gruppo di lavoro per il pronto soccorso».

