Oggi il Consiglio regionale, Mancuso: «Puntiamo alla proroga delle graduatorie del servizio sanitario»

PRIMA DELLA SEDUTA

Convocato per oggi il Consiglio regionale con 18 punti all’ordine del giorno previsti. Tra questi ce n’è qualcuno particolarmente importante. A spiegarlo ai microfoni del Corriere della Calabria, Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale. «C’è una norma che proroga tutte le graduatorie del servizio sanitario per due anni – ha detto – con l’obiettivo di cercare, ovviamente nel caso in cui ci dovessero essere nuove assunzioni in campo della sanità, di procedere con gli idonei che sono già in graduatorie e che altrimenti non avrebbero la possibilità perché le graduatorie sono in scadenza».

Ma c’è anche molto altro. «Prevista oggi anche una norma sull’agricoltura sociale che riveste una sua importanza – ha spiegato ancora Mancuso – e c’è la presa d’atto delle dimissioni del garante dei detenuti e quindi la relativa nomina del nuovo garante». «Una seduta ordinaria – chiosa Mancuso – nulla di straordinario però importante anche per il territorio».

