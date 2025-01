Regione, Maria Carmela Iannini confermata commissario straordinario dell’Aterp

DALLA CITTADELLA

CATANZARO Proroga dell’incarico di commissario straordinario dell’Aterp, l’azienda regionale per l’edilizia residenziale pubblica, per Maria Carmela Iannini. La proroga è stata disposta dalla Giunta regionale guidata dal presidente Roberto Occhiuto, che ha poi ratificato la designazione con proprio decreto. La nomina di Iannini, dirigente della Lega, è disposta – si legge nel decreto – per «evitare la vacatio delle funzioni dirigenziali di vertice e il conseguente blocco dell’attività amministrativa, nelle more dell’espletamento delle procedure di esame dei curricula pervenuti a seguito dell’avviso» per il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Aterp, avviso approvato a novembre. Il decreto precisa che che «la nomina del commissario straordinario avrà la durata di sessanta giorni e comunque, fino all’individuazione del direttore generale, a seguito della conclusione delle procedure» di cui al suddetto avviso. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato