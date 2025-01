Banco Alimentare, proroga fino al 28 febbraio. Faragalli: «Messa anche a disposizione una struttura a titolo gratuito»

L’ANTEPRIMA

La nuova proprietà ha concesso al Banco Alimentare della Calabria l’utilizzo, fino al 28 febbraio, della struttura ex Comac di Montalto Uffugo. Ci saranno dunque diverse settimane di tempo per trovare una ragionevole e sostenibile soluzione alla vicenda che aveva costretto il Banco Alimentare ad annunciare la sospensione del servizio per la provincia di Cosenza e suscitato diversi preoccupati interventi.

La notizia è stata comunicata dal sindaco di Montalto Uffugo, Biagio Faragalli, ospite della trasmissione di approfondimento “In Primo Piano”, in onda su L’altro Corriere (Canale 75) oggi alle ore 20.40.

Il primo cittadino montaltese, sollecitato dalle domande di Danilo Monteleone, ha ripercorso per intero la vicenda che ha poi portato il Banco Alimentare ad annunciare la sospensione del servizio, ribadendo l’impegno massimo dell’amministrazione comunale di Montalto «sul tavolo abbiamo messo diverse soluzioni. Abbiamo fatto di tutto, dall’agevolare l’accordo con la nuova proprietà fino all’individuare nuove strutture. «Tengo a dire – ha aggiunto Faragalli – che per una delle strutture, di proprietà comunale, abbiamo garantito una messa a disposizione del Banco Alimentare a titolo completamente gratuito». «Per quanto ci riguarda – ha evidenziato ancora Faragalli – le opzioni sono diverse e tutte oggettivamente convenienti, io e la mia amministrazione comunale ribadiamo la nostra disponibilità nell’individuare la migliore soluzione».

