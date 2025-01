Cosenza piange don Franco Maio, storico docente di religione nei licei “Telesio” e “Pitagora”

IL RICORDO

COSENZA Si è spento il 21 gennaio, dopo cinquantacinque anni di sacerdozio, don Franco Maio, monsignore e cappellano della Grotta di Lourdes, nativo di Grimaldi. Da giovane sacerdote ha guidato la comunità di Aprigliano con grande zelo, e con totale abnegazione si è occupato per circa 25 anni della parrocchia di S. Vito Martire in via degli Stadi, impegnandosi e riuscendo nella costruzione della chiesa che oggi accoglie i fedeli del quartiere, nel quale egli stesso ha a lungo vissuto sempre a contatto con la comunità e accorto ai suoi bisogni, soprattutto della parte più bisognosa di attenzioni. Dopo aver prestato servizio presso la parrocchia della Madonna di Lourdes (Rende), alla quale era molto devoto, si è dedicato alla mansione di segretario della FACI e si messo a disposizione della Curia servendo presso il Duomo di Cosenza, presso la chiesa di Cristo Re e di Loreto, amato e apprezzato da chiunque abbia ascoltato le sue omelie che arrivavano dritte al cuore.

Docente storico del Liceo Classico Telesio e poi del Liceo scientifico Pitagora, ha sostenuto la crescita di centinaia di giovani del territorio che lo ricordano per la sua allegria e la sua generosità. In queste ore in tanti gli rendono omaggio menzionandolo sui social e tra i vari post spicca l’aneddoto di una telefonata memorabile in diretta al programma calcistico di Biscardi dopo un derby Cosenza-Catanzaro, che restituisce l’immagine di una persona che amava profondamente la vita e la viveva nella pienezza di ogni aspetto. Fino alla fine ha avuto un pensiero per i suoi cari, soprattutto per i nipoti, dai quali con un filo di voce si è congedato sussurrando «vi voglio tanto bene».

La camera ardente sarà allestita dalle ore 13:00 di giovedì 23 gennaio alle ore 13:00 di venerdì 24 gennaio presso il Duomo. I funerali si celebreranno a Grimaldi alle ore 16:00 del 24 gennaio presso la chiesa dei SS Pietro e Paolo.