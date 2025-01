L’emozione della mamma di Sofia: «Grazie, grazie, grazie a tutti. Vorrei abbracciare ogni singola persona»

il caso

COSENZA «Mi state scrivendo in migliaia, da ogni parte dell’Italia…vorrei rispondere singolarmente a tutti ma non riesco…Questa è la nostra famiglia che ieri sera si stava sgretolando in mille pezzi.. Le forze dell’ordine hanno fatto un lavoro eccezionale, mentre io avevo perso le speranze un’intera città anzi regione si è bloccata per cercare la nostra bambina…Non penso che riuscirò mai a superare questa cosa, ma il lieto fine è che Sofia sta bene…». Lo scrive su facebook Valeria Chiappetta, la madre della piccola Sofia, la neonata rapita e ritrovata ieri sera a Cosenza. Grazie, Grazie, Grazie a tutti, vorrei abbracciare ogni singola persona. Una mamma e un papà che ieri sono morti e risorti», conclude Valeria Chiappetta.

