Neonata rapita e poi ritrovata a Cosenza, il plauso delle istituzioni alla polizia

il caso

COSENZA L’immediato ritrovamento della neonata rapita a Cosenza suscita un corale sospiro di sollievo e anche un corale ringraziamento alle forze dell’ordine, in particolare alla polizia. “Oggi tutta Italia è stata con il fiato sospeso per alcune interminabili ore durante il rapimento della neonata di Cosenza. Una brutta storia fortunatamente a lieto fine, grazie allo straordinario lavoro delle Forze dell’ordine e degli organi coinvolti. Un abbraccio forte e’ rivolto ai genitori e alle famiglie per ciò che hanno vissuto in queste o, ha scritto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto sui social. “Un immenso grazie agli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Cosenza, coordinati dal questore Giuseppe Cannizzaro e dal capo della Mobile Gabriele Presti, per l’efficienza e la tempestività dimostrate nel ritrovamento della neonata rapita presso una clinica cittadina. Grazie a un’indagine condotta con straordinaria professionalità e tempestività, i poliziotti sono riusciti ad intercettare l’auto con i rapitori e la neonata a bordo. La piccola, sottratta alla famiglia a solo un giorno dalla nascita, è stata restituita in poche ore all’abbraccio dei suoi genitori, ponendo fine ad un vero e proprio incubo vissuto dall’intera comunità calabrese. Un ringraziamento va a tutte le forze dell’ordine che, appena scattato l’allarme, hanno attivato un vasto ed efficace dispositivo di ricerca con posti di blocco in tutta la città, e a tutti coloro che hanno collaborato per il buon esito dell’operazione”; lo afferma a sua quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro. “Tutta la città sta tirando un sospiro di sollievo per la felice conclusione del grave episodio del rapimento della bimba da una clinica cosentina e che aveva gettato nello sconforto i suoi genitori e tutta la nostra comunità”, afferma il sindaco Franz Caruso subito dopo la notizia del ritrovamento della piccola. “Se la bimba è stata restituita ai suoi genitori – ha aggiunto il sindaco Franz Caruso – lo dobbiamo al Questore Giuseppe Cannizzaro e agli uomini della Squadra Mobile di Cosenza che hanno, con grande tempestività e senza perdere un minuto, profuso grandi energie e capacità per ritrovare subito la bambina. A loro esprimo i sentimenti della più profonda gratitudine di tutta la nostra comunità”. Il Sindaco ha ringraziato anche Carabinieri e Guardia di Finanza che hanno collaborato alle indagini. “In questo momento particolare – ha aggiunto Franz Caruso – nel quale sono ancora da chiarire le dinamiche dell’accaduto, esprimo, inoltre, il mio affetto personale, insieme a quello di tutta l’Amministrazione comunale, ai genitori della piccola, auspicando che su questa triste vicenda, per fortuna a lieto fine, sia fatta, al più presto, piena luce, assicurando alla giustizia i responsabili”.

