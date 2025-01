Processo “Reset”, mozione approvata in Consiglio regionale: «Trasferirlo a Cosenza»

la sollecitazione

COSENZA “Ringrazio il Consiglio regionale per avere accolto e approvato la mozione che ho sottoscritto insieme ai colleghi Mannarino e Molinaro affinché il processo Reset si svolga a Cosenza. Abbiamo proposto la mozione accogliendo le richieste del consiglio dell’ordine e della camera penale, poiché riteniamo, come ha giustamente detto la presidente della Corte di assise, che il tribunale di Cosenza abbia tutti i requisiti per ospitare un processo così importante, cosi come è avvenuto in passato per altri procedimenti. Confidiamo che anche questo appello, giunto dal massimo organo legislativo regionale, possa essere accolto dalle autorità competenti, nell’interesse di tutte le parti in causa, ivi compresi i magistrati. Così Luciana De Francesco, presidente della prima Commissione del Consiglio regionale, di Fratelli d’Italia”. La mozione di Fratelli d’Italia, in particolare, si propone di impegnare la Giunta regionale “ad adottare ogni iniziativa utile affinché si valuti la possibilità di trasferire il processo Reset a Cosenza”, ad “attivarsi presso il Ministero della Giustizia per consentire che i processi di rilevante importanza si svolgano in strutture adeguate” e a “monitorare la situazione e collaborare con gli enti locali per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti coinvolte”.

