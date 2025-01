Casa di comunità e centro prelievi, Casali del Manco rafforza la sanità territoriale – VIDEO

l’intervista del Corriere della calabria

COSENZA Nuovi modi di vivere i borghi calabresi. “10 Minuti“, la rubrica di approfondimento in onda su L’altro Corriere Tv ospita la sindaca di Casali del Manco, Francesca Pisani, reduce da una recente visita al parco d’Abbruzzo per partecipare alla due giorni di laboratori dedicati ai sindaci dei comuni dei Borghi Autentici d’Italia e dal titolo tanto ironico quanto provocatorio: “E’ tutta colpa del Sindaco”. «Abbiamo avuto la possibilità di confrontarci e riunirci per condividere buone pratiche, partendo da un concetto chiaro: i nostri borghi sono bellissimi, ma non perfetti».

Francesca Pisani – Sindaca di Casali del Manco

I problemi e le opportunità

L’analisi della prima cittadina del centro silano parte inevitabilmente dallo spopolamento. «Ci troviamo a dover fare conti con il fenomeno dello spopolamento diventato una vera e propria emergenza. Siamo tutti consapevoli però della necessità di suggerire un’altra idea per abitare i nostri territori e per questo continueremo a lavorare come abbiamo fatto in questo anno e mezzo, per promuovere e valorizzare il territorio. Puntiamo molto sull’altopiano silano, ma vogliamo anche mettere in rete tutti i borghi che sono a valle». La sindaca ricorda che «il comune di Casali del Manco conta circa 9.500 abitanti, un terzo della popolazione è anziana e dobbiamo garantire loro le condizioni necessarie affinché possano vivere e bene sui nostri territori, per fare questo ovviamente sono necessari i servizi di qualità».

Il potenziamento dei servizi sanitari

Pensando alla popolazione anziana, la mente corre veloce ai servizi sanitari e quindi alla necessità di garantire una offerta adeguata, in grado di rispondere ai bisogni di tutti i cittadini, ma soprattutto delle categorie più deboli, delle fasce più a rischio. «Il sistema sanitario calabrese, nel corso degli anni, spiace dirlo ma è stato letteralmente sventrato. Anche il nostro territorio deve fare i conti, con la carenza di medici di guardia medica. È normale che anche i codici bianchi siano costretti a riversarsi nel pronto soccorso di Cosenza, il presidio a noi più vicino. A Casali del Manco, circa un mese fa, sono stati consegnati i lavori per la casa di comunità che verrà realizzata in località Casole bruzio: una struttura realizzata di fianco al poliambulatorio». Non solo. «Qualche mese fa – aggiunge Pisani – abbiamo pubblicato un avviso rivolgendoci ai privati, ai laboratori di analisi, chiedendo che nel nostro territorio venisse realizzato un punto prelievi accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale. Un servizio prezioso. Oggi, nel poliambulatorio di Casole bruzio vengono eseguiti quotidianamente solo 20 prelievi». A tal proposito, «abbiamo messo a disposizione una struttura comunale in località Spezzano Piccolo e verrà pubblicato nei prossimi giorni un avviso: attendiamo la partecipazione dei privati e le loro proposte migliorative che daranno all’amministrazione la possibilità di riqualificare un immobile comunale».

Il marketing territoriale

Anche a Casali del Manco la promozione del territorio passa da alcuni marcatori identitari: la castagna e la cuccìa. «Nel 2025, pensiamo ad una straordinaria edizione della Sagra della Castagna a Serra Pedace, quest’anno ha riscosso un grande successo. Non solo le castagne, tra i prodotti tipici del nostro territorio, ma anche la cuccìa che caratterizza Casali del Manco e tutto il comprensorio presilano. In programma c’è la seconda edizione del Festival». (f.b.)

