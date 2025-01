Casa di proprietà o in affitto?

il contrib

L’alternativa è disporre di una casa di proprietà, altrimenti le difficoltà aumentano considerato il costo di un affitto. Di tale argomento si è parlato nel salone della Camera di Commercio di Catanzaro in una serata organizzata da “Federproprietà”.

A giudicare dalle presenze, Catanzaro può essere più che soddisfatta per avere organizzato una manifestazione importante voluta da “Federproprietà” sia nazionale che regionale.

Dopo i saluti del Sindaco e del Prefetto, quest’ultimo ha sottolineato la valenza del tema per l’aspetto sociale e per quanto concerne il costo degli affitti, soprattutto per le famiglie degli universitari molte delle quali affrontano sacrifici per mantenere i figli agli studi.

Anche il presidente della Camera di Commercio, Pietro Falbo ha parlato di “mercato abitativo” con una riflessione sulla visione di sviluppo della casa.

Tale problema è stato affrontato anche dal presidente dell’ordine degli ingegneri, Cuffaro, che ha sostenuto che “la casa da soli è impossibile sostenere, stante il costo mensile.

L’avvocato Ugo Gardini, che ha presieduto i lavori, ha messo a confronto il Sud del Paese e l’Unione Europea. Ed è stato motivo per affrontare il tema di una “casa dello studente” a Catanzaro. Argomento ripreso da altri interventi e messo a confronto ipotizzando di adattare alcune abitazioni, chiuse da anni, a case per gli studenti.

E’ emerso un quadro originale che lascia sperare intenzioni operative nella città capoluogo di regione. Secondo alcuni interventi l’orizzonte si potrebbe “arricchire” di un modello abitativo inclusivo e sostenibile. Un progetto esplicitamente orientato a promuovere relazionalità e spirito comunitario. Le alternative rimangono gli affitti alti. Le difficoltà sono rappresentate sia dall’accesso ai mutui, sia dai costi di gestione per mantenere la casa, ma anche dall’erosione del valore nel lungo periodo.

A giudicare dalla partecipazione, “Federproprietà” non può che essere soddisfatta della manifestazione.

