Il Pollino che “divide” Calabria e Basilicata

l’analisi

Sì al rigassificatore a Gioia Tauro, no all’iperproduzione energetica a biomasse nel Parco del Pollino. Non c’è linea di partito che tenga e la Basilicata, che divide con la Calabria il “parco più bello d’Europa” (ipse, cioè Occhiuto, dixit), può decidere quello che vuole, nonostante la cuginanza di territorio e di bandiera, essendo i due governatori entrambi della squadra azzurra di Forza Italia. Energico più che mai, il presidente Occhiuto combatte la sua personale battaglia per l’ambiente convinto che sia fattore di sviluppo per la Calabria. Un’idea che, però, non è proprio da ideologia nimby, prova ne è che il rigassificatore che l’Italia non vuole lui è pronto ad accoglierlo sulla cosa del Tirreno meridionale perché rientra nella sua visione logistica dello sviluppo portuale.

È la centrale del Mercure, affidata prima ad Enel e poi a Sorgenia, che continua a dividere sindaci, associazioni e governatori delle due sponde, quello a Nord e quello a Sud del Pollino, lo Stretto montuoso che fa della Calabria un’isola, la terza isola italiana. A sud la provincia di Cosenza con le due Laino, a Nord la provincia di Potenza con le due Castelluccio (paesi spopolati che però si replicano e si bissano), Rotonda e Viggianello. In tutto sei comuni di una Vallata che fu abitata, stando ai reperti paleontologici, da ippopotami, rinoceronti, iene, orsi, rettili oceanici, lucertole gigantesche, persino tigri. Per non parlare del Mammuto elefante primigenio di 400.000 – 700.000 anni fa, ora conservato presso il Museo di Naturalistico e Paleontologico di Rotonda. L’elefante primigenio che, scendendo lungo il fiume Lao, a Papasidero, fa il paio con il Bos primigenio, tanto amato e promosso da Occhiuto. Insomma, risparmiando ai lettori la storia della centrale elettrica, è significativo il dato politico e anche un po’ il rovesciamento delle parti rispetto alla propria storia di conservatori industrialisti e sviluppisti.

Sicché, nella Calabria che non sa bene dove agganciare la propria visione di futuro, s’è aperto lo sbarramento a ogni negoziato sulla portata della centrale a biomasse proprio da parte Presidente forzista che non ha esitato, mentre i lavoratori protestavano sotto la Cittadella, a indicarli ai calabresi (e non calabresi) che lo seguono su Instagram: io non cambio idea, ha detto, sulle scelte ambientali. E lo ha ribadito in consiglio regionale, arrivando a minacciare dimissioni se fosse passata la deroga contro i mega impianti a biomasse nei Parchi voluta da quei progressisti che un tempo avrebbero fatto barricate verdi e che oggi sono i nuovi liberali globali. Così va il mondo.

Ma forse la Calabria di Occhiuto è sempre più un mondo da decifrare perché, superato il confine, il collega presidente della Basilicata non la pensa allo stesso modo: non mi pare che ci siano problemi di inquinamento, ha detto. E non è la prima volta che i due confratelli azzurri si sono trovati su posizioni ben divergenti. L’autonomia differenziata, ad esempio. Favorevole Bardi che nel corso dei mesi ha mitigato la posizione in una visione più vicina a quella degli altri colleghi del Mezzogiorno. Contrario dalla prima ora Occhiuto, a costo di mettere in imbarazzo la posizione ufficiale di Tajani e, per questo, ricercatissimo da giornalisti a caccia di contraddizioni. Ce ne sono, chissà quante a mettersi a fare le pulci, ma c’è una “prima linea” del pensiero occhiutiano (quella che passa per i medici cubani, per l’abbattimento dell’ecomostro a Torre Melissa, della caccia ai piromani) che non cede sul simbolismo di alcuni principi. A costo di essere impopolare, dice lui, ben sapendo che è un modo, semmai, nel momento stesso in cui lo dice, di accrescerla, la popolarità. Superati i problemi di salute del 2024 (dall’incidente stradale all’intervento cardiochirurgico) Occhiuto va ora a passo svelto. I gufi se ne facciano una ragione anche perché lui non ci mette niente a pubblicare una foto con il limone. Anzi, con il bergamotto. (redazione@corrierecal.it)

