L’ex Reggina Tullberg nuovo tecnico del Borussia Dortmund. Quando Foti disse: «Me ne ha combinate tante»

il personaggio

REGGIO CALABRIA Qualche tempo fa Lillo Foti disse di lui: «Me ne ha combinate più lui di non so che cosa. Non si è realizzato sul campo ma almeno gli debbo dare atto che ha dimostrato di essere bravo sotto altra veste, da allenatore». L’ex patron della Reggina aveva ragione, oggi Mike Tullberg è un allenatore apprezzato e affermato, da ieri nuovo tecnico ad interim della Borussia Dortmund che lo ha voluto sulla panchina dopo l’esonero di Sahin. Da calciatore non una carriera entusiasmante: Randers, Greena e Aarthus, prima dell’approdo nel 2007 alla Reggina in serie A per sostituire il partente Rolando Bianchi come punta centrale. Un vero e proprio flop il suo in terra di Calabria, soltanto cinque presenze e nessun gol. L’esordio nella seconda giornata di campionato il 3 settembre in Torino-Reggina (2-2), ovviamente senza lasciare il segno. Poi altre quattro gare prima dell’oblio e la partenza.

Mike Tullberg oggi



Evidentemente, però, come lasciato intendere da Foti a Reggina tv qualche tempo fa, l’attaccante deve aver creato non poche difficoltà nel corso della sua avventura amaranto fuori dal campo. Il 39enne nato a Farum in Danimarca, di recente è stato l’allenatore dell’Under 19 del BVB dal 2020 e in precedenza ha allenato l’U23 del BVB per un anno”.

