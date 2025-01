Morta Rosetta Console, docente di Lettere ed ex assessore alla Provincia di Cosenza

la scomparsa

COSENZA E’ morta Rosetta Console, una donna che ha dedicato la sua vita alla politica e al servizio delle comunità. Aveva 73 anni. Insegnante di Lettere e figura di spicco nel panorama politico regionale, è stata una importante esponente del Partito Socialista e del Partito Democratico. Ha ricoperto ruoli significativi come consigliere e assessore al Comune di Cassano Ionio, oltre a consigliere provinciale e assessore della Provincia di Cosenza, gestendo le deleghe ai trasporti. «Rosetta – ha affermato il sindaco di Cassano Giovanni Papasso – compagna e amica di tante battaglie, con lei siamo cresciuti nel Partito Socialista Italiano. Insieme alla sua famiglia, ha conosciuto l’immigrazione: tornata dalla Svizzera è stata una bravissima, importante e qualificata docente nelle scuole di Lauropoli. Rosetta ha contribuito fortemente ai risultati positivi che i socialisti hanno realizzato nel Comune di Cassano All’Ionio e in provincia di Cosenza». Queste invece le parole del sindaco di Cosenza Franz Caruso: «E’ con profonda commozione e tristezza che partecipo al dolore dei familiari per la scomparsa di Rosetta Console, mia carissima amica, compagna di partito ed Assessore della Giunta provinciale guidata dal compianto Antonio Acri, dal 2001 al 2004, e della quale anch’io ho fatto parte».

