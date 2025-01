Neonata rapita a Cosenza, Cannizzaro: «Nessuno ha fermato la donna all’ingresso della clinica»

il caso

COSENZA La polizia sta cercando di capire in queste ore come sia stato possibile, lo scorso martedì, rapire una neonata, la piccola Sofia, da una clinica, il “Sacro Cuore”, situata in pieno centro a Cosenza. Intervistato dal programma Rai “Chi l’ha Visto?”, il questore Giuseppe Cannizzaro ha puntato il dito sulla clinica, sottolineando ieri che su questa vicenda, per fortuna conclusasi positivamente, ci sono «aspetti ancora da approfondire. La donna ha detto di non essere stata fermata da nessuno all’ingresso».



Tornando alla vicenda, sempre a Chi l’ha Visto Cannizzaro ha parlato più dettagliatamente del rapimento e in particolar modo della donna, Rosa Vespa, arrestata insieme al marito. «Fa parte di quella sceneggiatura – ha detto – che aveva scritto nella sua mente, aveva studiato tutto quello che avrebbe dovuto fare, di questo asserito Covid che avrebbe dovuto tenere lontano e ha tenuto lontano da sé i familiari per impedire loro di accorgersi di questa stranezza e di questa falsità. Se consideriamo che era stato previsto addirittura un festeggiamento in casa per la nascita di questo bambino, e quando siamo arrivati a casa e hanno trovato questa bambina vestita di celeste, si è capito che anche questo era stato previsto da questa mamma come un momento in cui avrebbe dovuto presentare questa bambina appena nata come un bambino». «Noi – ha dichiarato ancora il questore – siamo stati impegnati come genitori, prima che come poliziotti. Abbiamo lavorato come se questa bambina fosse nostra e ce l’abbiamo messa tutta».

