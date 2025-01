Tragico incidente sulla Ss 106 a Corigliano-Rossano, donna investita e uccisa da un furgone

il fatto

CORIGLIANO-ROSSANO Nella mattinata di oggi, si è consumato un tragico incidente. Una donna di Corigliano-Rossano è stata investita e uccisa da un furgone sulla Ss 106 in località Toscano, nell’area urbana di Rossano. Le autorità stanno attualmente lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti immediatamente un’ambulanza del 118 e gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano, che stanno conducendo le indagini necessarie. Presenti anche le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per il ripristino e la gestione della viabilità.

