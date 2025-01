l’intervento

CATANZARO Il segretario generale della Cisl Magna Grecia Daniele Gualtieri accoglie positivamente l’iniziativa del Prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa di convocare un tavolo generale sulla sicurezza sul lavoro. «Una decisione – spiega Gualtieri – che rappresenta un segnale di grande e tempestiva attenzione al tema del contrasto agli infortuni sul lavoro, e che fa seguito alla proposta che avevamo avanzato all’indomani del primo incidente mortale di quest’anno, avvenuto in un’azienda del territorio di Lamezia Terme. La convocazione di questo tavolo rappresenta anche un’importante occasione per rafforzare il dialogo e la collaborazione tra tutte le parti coinvolte: associazioni di categoria, sindacati e organi di vigilanza. La proposta di dar vita a un patto territoriale di comunità sulla sicurezza sul lavoro è un obiettivo che sosteniamo da tempo e condividiamo pienamente. Per garantire un cambiamento reale, è necessario lavorare insieme in un’ottica di rete, per costruire una cultura della sicurezza che metta al centro la tutela della vita umana. In questa direzione esprimiamo apprezzamento per la firma del protocollo di intesa per la sicurezza nei cantieri della Trasversale delle Serre, un passo importante per garantire maggiore vigilanza e prevenzione nei luoghi di lavoro. Questo impegno sulle grandi opere va ulteriormente esteso, ed accompagnato da una sempre più intensa attività di controllo anche nei piccoli cantieri. La CISL ribadisce il proprio impegno a collaborare attivamente in tutte le sedi e a tutti i livelli per promuovere interventi concreti e strutturali, con l’obiettivo di prevenire tragedie sul lavoro e assicurare condizioni dignitose e sicure per tutti i lavoratori».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato