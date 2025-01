A CHIARE LETTERE | Il “vulnus” in Consiglio regionale e la “guerriglia” politica – VIDEO

IL FORMAT

LAMEZIA TERME I risvolti politici dell’ultimo Consiglio regionale con l’esplosione del “caso” Centrale del Mercure sono al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20. «Nell’ultimo consiglio regionale – si evidenzia “A Chiare Lettere” – si è registrato forse il primo vulnus della legislatura, quando il presidente della Regione Occhiuto ha minacciato di dimettersi se fosse stata inserita una proposta del Pd per abrogare la norma Laghi sulla chiusura della centrale del Mercure, norma sostenuta fortemente da Occhiuto. Il Pd ha abbandonato l’aula parlando di arroganza politica di Occhiuto ma non è stato seguito dalle altre forze di opposizione. Insomma, nella politica regionale c’è aria di guerriglia. Ma la Calabria può permettersi una guerriglia elettorale lunga quasi due anni?».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato