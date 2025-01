Asp di Crotone, il resoconto del commissario Brambilla tra «iniziative positive» e polemiche

il caso

CROTONE Il commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, Antonio Brambilla, racconta in positivo l’iniziativa messa in campo lo scorso 22 gennaio per presentare l’Atto aziendale, mentre il consigliere regionale Ernesto Alecci (Partito democratico) definisce “l’evento privato, una scelta inopportuna”. La cerimonia di presentazione, voluta ed organizzata da Brambilla, si è tenuta nei locali di un ristorante di Crotone. I soldi per fare fronte alle spese (fitto locale, cena di gala e fitto delle attrezzature audiovisive) è costata alle casse dell’Azienda pitagorica la somma di circa 6.000 euro. In passato iniziative similari sono state realizzate a costo zero, ovviamente rinunciando alla cena di gala e utilizzando i locali e le attrezzature di proprietà dell’Asp pitagorica. Una scelta quella fatta da Brambilla, che ha raccolto molte critiche nella città pitagorica. Nella nota diffusa dopo l’iniziativa, Brambilla non entra nel merito della polemica. Nel suo resoconto, il commissario punta l’obiettivo sul nuovo Atto aziendale. Fa il resoconto degli obiettivi che sono stati raggiunti nel 2024 “con diverse iniziative positive” e parla delle “strategie di un nuovo coordinamento organizzativo”. Nel corso dell’iniziativa al ristorante, Brambilla ha illustrato il suo progetto della sanità crotonese proiettando delle slide. Ha informato il numeroso pubblico presente nel ristorante che “la riunione era l’occasione per approfondire il documento, redatto con il supporto di alcuni esperti di AGENAS, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che ha messo a disposizione il prof. Mario del Vecchio, economista dell’Università di Firenze, uno dei massimi esperti italiani di organizzazione dei servizi sanitari”. Non si può discutere la bravura delle figure coinvolte, ma qualche perplessità leggendo le poche carte sino ad ora circolate emerge. Nella proposta, per esempio, non vengono indicati i posti letto che sono fondamentali per il funzionamento dell’unico ospedale presente nella provincia di Crotone. Senza posti letto di che atto aziendale stiamo parlando? Sembra pure che non ci sia contemplato il sistema di emergenza-urgenza. Angiologia e Dermatologia vengono accorpate a Medica. Questo declassamento potrebbe determinare la crisi dei due servizi in quanto i medici potrebbero essere utilizzati per coprire i bisogni di personale del reparto di Medicina. La disponibilità dei medici, poi, rappresentava e rappresenta il vero problema della sanità italiana e in particolare di Crotone, dove i livelli hanno raggiunto il minimo storico. Senza medici sarà complicato anche mettere a regime il sistema disegnato sulla carta da Brambilla. Al momento solo sulla carta. Sia chiaro che, senza la disponibilità dei medici, anche l’apertura dell’emodinamica, prevista con l’Atto Aziendale (sulla carta), rischia di restare un sogno irrealizzabile. Rischia anche di fare abortire il progetto di sanità territoriale con la messa in moto di nuovi servizi. Purtroppo la voglia di cambiamento, molto spesso, va ad infrangersi con una realtà complessa e così alla fine resta solo il ricordo di una cena di gala pagata con i soldi di un’Azienda che sinora non è riuscita a dare le risposte ad un’utenza che, nella maggior parte dei casi, non ha i soldi per accedere al servizio sanitario che funziona (quello a pagamento). Probabilmente a questa situazione si riferisce il consigliere regionale Alecci quando scrive: “Le risorse potevano essere utilizzate per interventi più utili”.

