Catanzaro, tre pluripregiudicati destinatari di avvisi orali aggravati

CATANZARO La Divisione Polizia Anticrimine della Questura nelle ultime 24 ore ha concluso i procedimenti finalizzati all’irrogazione della misura di prevenzione dell’avviso orale aggravato, previsto dal Codice Antimafia, nei confronti di pregiudicati residenti in provincia. Il Questore ha firmato i relativi provvedimenti nei confronti di tre pluripregiudicati, rispettivamente di San Sostene, di Cerva e di Catanzaro.

Il primo, un 43enne con plurimi precedenti per reati in materia di stupefacenti, nello specifico associazione finalizzata al traffico illecito e detenzione ai fini di spaccio, porto di armi ed oggetti atti ad offende, condannato con sentenza divenuta irrevocabile nel mese di dicembre 2024 per il reato di “Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”, destinatario di avviso orale a cambiare condotta di vita, con le prescrizioni ulteriori di non possedere armi, neanche giocattolo, né artifizi pirotecnici.

Il secondo, un cinquantenne con analogo pedigree criminale, parimenti ammonito a cambiare condotta di vita.

Anche per il terzo, un ventottenne residente nel quartiere rom di via Teano, che annovera numerosi precedenti di polizia per furto aggravato, lesioni personali, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e condannato con sentenza definitiva nel mese di novembre 2024 per il reato di “Ricettazione”, è stato emesso un provvedimento di avviso orale aggravato, con le medesime prescrizioni indicate per gli altri due pregiudicati.

In caso di reiterazione dei reati, e dunque per aver disatteso l’invito del Questore come Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, potranno essere proposti al Tribunale i provvedimenti di Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

