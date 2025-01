Condannato per rapina, 32enne individuato dalla polizia e arrestato nel Crotonese

il fatto

CROTONE Nel pomeriggio del 23 gennaio, nell’ambito di mirati servizi di controllo volti a contrastare la commissione di reati contro il patrimonio disposti dal Questore Panvino, i Poliziotti della Squadra Mobile unitamente al personale del Commissariato di Gela, hanno tratto in arresto in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione B.A. (classe 1992) condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione. L’uomo è stato condannato in via definitiva per i reati di rapina sostituzione di persona e resistenza a Pubblico Ufficiale per fatti commessi nel comune di Lodi nell’anno 2019. In particolare i poliziotti, dopo attente ricerche condotte in sinergia con i colleghi del Commissariato di Gela, hanno individuato il cittadino mentre si trovava nei pressi del centro cittadino unitamente ad altri soggetti. Alla luce delle attività effettuate, si è proceduto, quindi, all’arresto del soggetto che è stato immediatamente tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi volti ad individuare il motivo della presenza del soggetto nel territorio crotonese.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato