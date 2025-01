Crotone, scontro interno sull’elezione del nuovo coordinatore cittadino di FdI

verso il congresso

CROTONE Non va a buon fine il tentativo di celebrare un congresso unitario per eleggere il coordinatore cittadino di Crotone di Fratelli d’Italia. Le notizie sulle fibrillazioni, che stanno caratterizzando le attività del gruppo dirigente pitagorico, sono rimbalzate sino ai livelli regionali che, a quanto pare, avrebbero chiesto uno sforzo per celebrare un congresso unitario. In particolare, in questo senso, ci sarebbe stata la pressione del senatore Fausto Orsomarso. I tre candidati alla carica di coordinatore cittadino, Antonio Leto, Simona Ferraiana e Fabrizio Zurlo, si sono quindi incontrati per valutare la proposta e secondo quanto riferito non è stato trovato l’accordo. L’idea di partenza messa sul tavolo della discussione era quella di azzerare le tre candidature per puntare su un’unica proposta unitaria. Un nome nuovo. Secondo quanto è stato possibile apprendere l’ipotesi sarebbe stata bocciata per l’indisponibilità di Ferraiana a fare un passo indietro. In sostanza Leto e Zurlo non avrebbero bocciato l’ipotesi del passo indietro, mentre Ferraiana avrebbe risposto di volere restare in campo e avrebbe invitato gli altri due candidati a farsi da parte per favorire la sua elezione. Questo si racconta negli ambienti di FdI di Crotone. Non c’è unità, non ci sono passi indietro e né è possibile sostituire Leto e Zurlo con altri candidati in quanto sono scaduti i termini per presentare nuove candidature. Altra cosa sarebbe stata se tutti i candidati avrebbero dato il loro assenso a ritirarsi dalla competizione. In questo caso ripartiva tutto daccapo e si poteva anche ragionare per un’unica candidatura. Il congresso, convocato per dopodomani (domenica), a questo punto non sarà celebrato all’insegna dell’unità, ma non si esclude che alla fine ci possa anche essere un accordo tra i due candidati che avevano dato la loro disponibilità al passo indietro. In questo caso la eventuale elezione di Ferraina si complicherebbe visti i numeri che, sulla carta, potrebbero esprimere sia Leto che Zurlo.

