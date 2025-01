Catanzaro, Caserta: «A Brescia per disputare una grande gara». Tanti gli assenti

calcio serie b

CATANZARO «La squadra ha fatto una settimana intensa di lavoro e sta bene. Quello che abbiamo fatto nella partita contro il Pisa, lo abbiamo messo da parte, ci siamo preparati bene per questa partita contro il Brescia in cui dovremo dare tanto, dovremo essere molto bravi sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Con equilibrio cercheremo di disputare una grande partita». È un Fabio Caserta fiducioso quello che stamattina si è presentato in conferenza stampa per presentare la sfida del “Rigamonti” di domani pomeriggio che vedrà il Catanzaro affrontare il Brescia. «Ci saranno tante assenze purtroppo – ha rivelato il tecnico giallorosso – e non solo sugli esterni. Mancheranno Situm, D’Alessandro, Seck, Compagnon, Pompetti e lo squalificato Scognamillo. Ma a prescindere da ciò, chi scenderà in campo sono convinto che farà di tutto per non far rimpiangere gli assenti. Il Brescia? Viene da sei pareggi consecutivi, è una squadra che sta bene fisicamente, dunque sarà una sfida non semplice anche perché lì c’è un pubblico caldo, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e a quello che dobbiamo fare».

Sul neo arrivato Ilie: «E’ un giovane che abbiamo visto insieme al direttore attraverso alcuni video, poi lui ha sicuramente delle referenze migliori rispetto alle mie. Si tratta di un centrocampista con qualità tecniche buone che può ricoprire più ruoli, sarà utile». Sull’altro volto nuovo Quagliata: «Sta bene, ha sempre giocato, contro il Pisa è entrato bene. È pronto e può giocare dall’inizio».

A Brescia saranno presenti circa 2.000 tifosi del Catanzaro. «Noi, sia in casa che fuoricasa – ha commentato Caserta – giochiamo sempre con tante persone al nostro fianco. Ci fanno sempre sentire il loro sostegno e per noi deve essere un’arma in più». Sul mercato: «Non vedo l’ora che finisca, non è facile giocare col mercato aperto, soprattutto negli ultimi giorni. Dobbiamo avere la forza di estraniarci da tutto ciò, soprattutto chi ha voglia di rimanere qui. Noi, dal canto nostro, non possiamo costringere a restare chi vuole andar via. Devo dire che in questo momento non ho notato da parte di nessun calciatore questa volontà. Chi ha voluto lasciare Catanzaro lo ha fatto senza problemi». (redazione@corrierecal.it)