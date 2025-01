Incidente mortale sulla statale 106 a Cutro, una vittima e un ferito

il fatto

CUTRO E’ di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla strada statale 106 nel Crotonese. L’incidente si è verificato nel territorio del comune di Cutro e ha coinvolto due auto, una Fiat Panda e una Lancia Y. Deceduto il conducente della Fiat Panda, un uomo di 50 anni, Francesco Elia, residente a Botricello, e ferito grave l’altro conducente che è stato estratto dalla vettura dai vigili del fuoco e affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure e il trasferimento presso l’ospedale di Catanzaro. Il tratto di strada interessato dal sinistro è chiuso in ambedue i sensi di marcia fino al termine delle operazioni di soccorso. Sul posto presenti carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

