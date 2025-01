«L’obiettivo prioritario resta quello di costruire una proposta politica solida e unitaria»

l’intervento

Riceviamo e pubblichiamo

«Nei giorni scorsi si è svolta una riunione del tavolo delle forze politiche e dei movimenti del centrosinistra in vista delle prossime elezioni amministrative di Lamezia Terme. Durante l’incontro, tutte le componenti hanno confermato il proprio impegno a individuare, in tempi brevi, un candidato unitario alla carica di sindaco, attraverso un confronto serio e approfondito, fondato su una visione comune per il futuro della città. Si sottolinea che, al momento, non è stata avanzata alcuna candidatura ufficiale da parte di nessuna delle forze politiche coinvolte. Pertanto, ogni iniziativa politica che si collochi al di fuori di questo percorso condiviso, basato su valori e obiettivi comuni, deve essere considerata come espressione esclusivamente personale. L’obiettivo prioritario resta quello di costruire una proposta politica solida, partecipata e unitaria, capace di rispondere in modo concreto e puntuale ai reali bisogni della città». La nota è a firma di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Partito Socialista Italiano e Lamezia Bene Comune.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato