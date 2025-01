Scomparsa in Friuli nel 2019 e trovata senza vita a Crotone, il dramma di Tiziana Pacco

la storia

CROTONE Era scomparsa il 5 giugno del 2019 da Cervignano del Friuli, in provincia di Udine, quando aveva 46 anni. Tiziana Pacco è morta ieri in un garage nel quartiere Marinella a Crotone, dopo anni vissuti nella città pitagorica da senza tetto, avendo rifiutato aiuti e cure. Una storia che si conclude nel peggiore dei modi quella della donna che dopo aver fatto perdere le sue tracce dal Nord Italia è stata ritrovata a Crotone – su segnalazione di una donna dopo gli appelli rivolti dalla famiglia – dove aveva vissuto insieme alla madre fino al 2002. Più volte invitata dai servizi sociali del Comune di Crotone a seguire percorsi di assistenza, Tiziana Pacco aveva sempre rifiutato preferendo restare a dormire in alloggi di fortuna.

