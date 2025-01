Iemmello e poi un doppio Bonini: per il Catanzaro vittoria al fotofinish a Brescia

calcio serie B

BRESCIA Portieri protagonisti in negativo al Rigamonti, ma l’eroe è Bonini. Le papere di Lezzerini e Pigliacelli hanno acceso Brescia-Catanzaro e alla fine a trionfare sono i calabresi per 3-2. Padroni di casa in vantaggio al 4′. Azione in verticale di Borrelli per Nuamah il cui mancino deviato piega le mani a Pigliacelli gonfiando la rete. Pareggio immediato degli ospiti con un infortunio di Lezzerini su colpo di testa di Iemmello. Nella ripresa il capitano dei giallorossi fallisce un calcio di rigore mandando la sfera sulla traversa. Catanzaro in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Bonini al 68′. Nel finale clamoroso errore di Pigliacelli a spianare la strada al pareggio di Bianchi (87′). Al 95′, però, ancora di testa e ancora su calcio piazzato, Bonini regala i tre punti ai giallorossi.

TABELLINO

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Adorni, Papetti, Calvani (36′ st Bjarnason); Bisoli, Bertagnoli, Besaggio (1′ st Juric); Nuamah, Olzer (1′ st Jallow); Borrelli (31′ st Bianchi). In panchina: Avella, Andrenacci, Paghera, Maucci, Corrado, Galazzi, Muca. Allenatore: Bisoli.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bonini; Cassandro, Pontisso, Petriccione, Coulibaly (9′ st Buso), Quagliata; Iemmello (46′ st Pagano sv), Biasci (25′ st Pittarello sv). In panchina: Gelmi, Borrelli, Ilie, Brignola, La Mantia, Ceresoli, Maiolo. Allenatore: Caserta.

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno 7.

RETI: 4′ pt Nuamah, 12′ pt Iemmello, 23′ st Bonini, 42′ st Bianchi, 50′ st Bonini. NOTE: pomeriggio fresco. Spettatori: 4.000. Al 5′ del st Iemmello fallisce un calcio di rigore. Ammoniti: Coulibaly, Pigliacelli. Angoli: 6-3. Recupero: 1′; 5′. (ITALPRESS) – (SEGUE). fif/xd6/red 26-Gen-25 17:10 NNNN

