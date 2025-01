Cosenza, inaugurata la nuova curvatura Steam al liceo scientifico “Fermi” polo tecnico Brutium

formazione

COSENZA Sabato scorso il Liceo Scientifico Fermi – Polo Tecnico Brutium di Cosenza ha inaugurato la nuova curvatura STEAM (Science Technology Engineering Art Mathematics) del prestigioso e consolidato Liceo Scientifico Ordinamentale, segnando un passo significativo nell’innovazione educativa. Questo percorso formativo, che integra Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica, mira a fornire agli studenti competenze interdisciplinari essenziali per affrontare le sfide della società contemporanea.

La cerimonia di inaugurazione, svoltasi presso l’Aula Magna “A. Di Iuri” (Pezzullo), ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti del mondo accademico, tra cui la Prof.ssa Annarosa Serpe dell’Unical (DeMaCS). Le docenti referenti del progetto, le professoresse Flora Brazzalotto, Simona Serra e Rosanna Tucci, hanno illustrato gli obiettivi e le potenzialità della nuova curvatura.

Hanno preso parte all’evento il presidente uscente del Liceo Scientifico Fermi, dott. Domenico Passarelli, e l’attuale presidente del Consiglio d’Istituto, dott.ssa Ilaria Intrieri, alla sua prima apparizione pubblica in questo ruolo. A fare da cornice alla manifestazione erano presenti docenti, studenti e genitori, tutti riuniti per celebrare l’avvio di questo ambizioso progetto educativo.

La dirigente scolastica, prof.ssa Rosita Paradiso, ha sottolineato l’importanza di un approccio didattico che coniughi creatività e rigore scientifico, con l’obiettivo di preparare gli studenti a competere a livello globale.

L’attivazione della curvatura STEAM rappresenta una vera rivoluzione nel panorama scolastico calabrese, offrendo un percorso di studi che mira a sviluppare una preparazione competitiva, capace di rispondere alle sfide della società moderna.

Con questa innovazione metodologica il Liceo Fermi – Polo Tecnico Brutium conferma il suo impegno nel fornire un’educazione all’avanguardia, capace di coniugare tradizione e innovazione, e di formare studenti pronti a eccellere nei settori scientifico, tecnologico e culturale.