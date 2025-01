Il Crotone bloccato dal Picerno: allo “Scida” pareggio a reti bianche

serie c

CROTONE Pareggio a reti bianche per il Crotone contro il Picerno. Gli squali non riescono a sfondare il muro della squadra di Tomei, nonostante varie occasioni in cui gli uomini di mister Longo sono andati vicini al gol. Primo tempo con gli ospiti che partono meglio, con Franco che al 28′ sfiora il gol dopo la torre di Nicoletti su sviluppi di calcio d’angolo. I primi 45ì si chiudono con una doppia azione degli squali, imprecisi di fronte la porta. Nel secondo tempo, il Crotone preme sull’acceleratore, ma il gol non arriva: al 67′ il destro di Oviszach si infrange sulla traversa, passano pochi minuti e Summa salva su Gomez. Assalto finale dei rossoblù che sfiorano il gol nei minuti di recupero, ma la partita finisce 0-0. La squadra di Longo sale così a 40 punti.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato