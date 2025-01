Catanzaro, in fiamme una discarica abusiva adiacente al campo rom

l’intervento

Dalle ore 23.35 di ieri sera, le squadre del Comando Vigili del Fuoco di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme e distaccamento volontario di Taverna, sono impegnate nel Comune di Catanzaro, in via Lucrezia della Valle per l’incendio di una discarica abusiva in prossimità del campo rom. L’incendio interessa un’area di circa 3000mq,

interamente colma di rifiuti di vario genere.

Sul posto ad operare circa 25 unità dei Vigili con 8 automezzi. Inviato nella notte, dalla sede centrale, un mezzo di movimento terra (Terna) per lo smassamento delle cataste dei rifiuti permettendo una più efficace opera di estinzione delle fiamme. La polizia e la Guardia di Finanza sono sul posto per gli adempimenti di competenza. L’intervento è ancora in atto.