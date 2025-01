Futsal Us Acli-iMARCOs, Armazem è uno spettacolo

futsal

COSENZA C’è sempre Armazem in cima alla Premier dei campionati Us Acli-iMARCOs. Armazem si impone sul Don Marano in una gara di reti: 6-9 (Massimilla 3, Bruno, De Rose, Minervino; Francesco Nardi 4, Basile 2, Miceli 2, Antonio Nardi). Frenata, alle spalle della capolista, per la Roglianese, unica squadra che finora ha tenuto testa all’egemonia di Nardi e soci: 1-1 contro Esaro United (Provenzano; Stumpo). Grande partita tra Spezzano C5 e Real Cannuzze, conclusa 8-5 (Marasco 3, Bovienzo 3, Barca, Scarcello; Tosto 2, Mazzuca 2, Pianese). Altra sfida all’insegna dello spettacolo quella che ha visto coinvolta la Soccer San Pietro che si è aggiudicata una partita vibrante contro il Calabria Young per 6-9 (Caputo 5, Sicilia 3, Zicarelli; Cosentino 3, Salerno 2, Rizzuti). Più equilibrato di quanto non racconti il punteggio il match tra San Luca e bianchi vinto per 5-2 dai padroni di casa (De Luca 2, Laratta, Naccarato, Bruno; Marasco, Bianco).

Classifica Premier

L’Armazem si conferma in vetta con 33 punti, seguito dalla Roglianese a quota 25. Esaro United mantiene il terzo posto con 22 punti, mentre Soccer San Pietro segue con 18. Spezzano C5 raggiunge i 17 punti, appena sopra Real Cannuzze, ferma a 15. La Giovanile Bianchi rimane a 13 punti, tallonata da Don Marano e San Luca C5, entrambe a 12. Chiude la classifica il Calabria Young con 10 punti, mentre OSN resta a 0.

Classifica Marcatori

Massimilla (Don Marano) e Nardi (Armazem) guidano la classifica marcatori con 28 reti ciascuno. Seguono Cortese (Armazem) e Marasco (Spezzano C5) con 21 gol. Caputo (Soccer San Pietro) si ferma a 16, mentre Stumpo (Roglianese) e Zicarelli (Soccer San Pietro) totalizzano 13 reti. Brecchi (Real Cannuzze), Sicilia (Soccer San Pietro) e Paulo (Esaro United) chiudono con 12 reti ciascuno. A quota 11 troviamo Cosentino (Calabria Young), Bovienzo (Spezzano C5), Bianco (Giovanile Bianchi) e Marasco Antonello (Giovanile Bianchi). Piccoli (Giovanile Bianchi) chiude con 10 reti.

Il San Giorgio, capolista, si conferma in Championship con una doppia vittoria: prima si impone sul Lattarico C5 con un 3-2 deciso dai gol di Spezzano, Perri e Gallo; per il Lattarico in rete De Luca (doppietta) e poi successivamente supera il Castiglione nel recupero per 4-2 con le reti di Algieri, Spezzano, Scavelli e Perri, mentre per gli ospiti a segno Puia (doppietta). Il Conflenti soffia sul collo della capolista vincendo in trasferta contro la Nuova Celico per 4-2, grazie alla doppietta di Gagliardi, al gol di Vescio e a un’autorete; Caputo e Falcone firmano i gol per i padroni di casa. Il Mongrassano espugna il campo della Polisportiva Casali del Manco con un netto 5-2. Protagonisti Bosco (3), Ricioppo e Bianco; per i padroni di casa a Salatino e Fucile. Prima di perdere nel recupero con la capolista, il Castiglione, impegnato anche contro il FC Cutura C5, ha vinto di misura per 4-3 grazie a Fucile (3) e Puia; per gli ospiti Morelli, De Franco e De Luca. L’Accademia C5 batte nettamente lo Sporting CM con un 7-2. Per i padroni di casa brillano Magliari (3), Grossi (2), Rosa e Rija; per gli ospiti Rovito e un’autorete. Infine, l’Esaro United supera il Capitano 4-1 con Madera (2) e Siciliano (2); di Gallo la rete ospite.

Classifica Championship

San Giorgio comanda la classifica con 25 punti, seguito dal Conflenti con 24 e dal Mongrassano a quota 23. Polisportiva Casali del Manco si posiziona al quarto posto con 21 punti, mentre FC Cutura C5 segue con 18. Sporting CM totalizza 17 punti, davanti a Castiglione con 15. Accademia C5 si ferma a 10 punti, stessa quota del Lattarico C5 ed Esaro United, entrambi a 7. Chiudono Capitano con 4 punti e Nuova Celico con 2.

Classifica Marcatori

Gagliardi (Conflenti) guida la classifica marcatori con 25 reti, seguito da Puia (Castiglione) con 23 e Bruno G. (FC Cutura) con 21. Reda (Casalesi) segue a 18 gol, mentre De Luca M. (FC Cutura) e Covelli (Sporting CM) hanno segnato rispettivamente 17 e 16 reti. Bruno A. (San Giorgio) ha 14 gol, mentre Siciliano (Esaro United) e Bosco (Mongrassano) chiudono a quota 12. Tra gli altri, Cavallaro (Sporting CM) ha totalizzato 11 gol, seguito da Vescio (Conflenti), De Luca G. (Lattarico), Rota (Casalesi), Fucile (Castiglione) e Trotta (Lattarico), tutti con 10 reti.